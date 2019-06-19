У Зеленского отреагировали на флешмоб #Ятобінебренд

Такие картинки распространяются интернетом под хэштегом # Ятобінебренд после слов Зеленского. Фото: rubryka.com

Гендерный советник президента Марина Бардина ответили на флешмоб #Ятобінебренд.

"Владимир Зеленский точно не тот президент, который хотел бы, чтобы его страну воспринимали в такой способ, как это интерпретируют в социальных сетях", — сказала Бардина, передает сайт "Уважение".

По ее словам, если посмотреть, проанализировать сказанное полностью, то Зеленский констатировал проблему внешнего восприятия миром и подчеркнул, что мы, наоборот, имеем широкий спектр достижений для позиционирования страны, чтобы разрушить стереотипное и устаревшее видение, узкое восприятие.

"Мы имеем определенные действия, которые бы подтверждали уважение команды Владимира Зеленского к женщинам и готовность поддерживать женщин. В частности, партия "Слуга народа" продемонстрировала 30-процентное представительство женщин в списке. И такие вещи, реальные действия для меня является показателем готовности поддерживать женщин", — отметила гендерный советник президента.

Она положительно оценила флешмоб в Facebook #Ятобінебренд.

"Потому что флешмоб является свидетельством того, что женщины продолжают активно отстаивать свои права и уже новой власти задают показатель того, как стоит коммуницировать ряд вопросов относительно женщин", — сказала Марина Бардина.

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Президент Украины во время официального визита во Францию заявил, что "всегда было представление у всех в мире, что Украина - это, прежде всего, сельское хозяйство, шахты, металлурги, а туристы всегда говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, это все есть, и оно остается нашим брендом, но есть и другие цифры, которые говорят о том, что ИТ-индустрия, IT-технологии и компании очень быстро развиваются в Украине", - сказал Зеленский.