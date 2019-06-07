У Зеленского объяснили, почему Верховная Рада провалила голосование за закон о незаконном обогащении

У Зеленского объяснили о незаконном обогащении. Фото: Сегодня

То, что парламент даже не внес в повестку дня законопроект Зеленского о незаконном обогащении, является политически безответственным шагом. Это месть не только президенту, это месть украинцам, которые требуют справедливости и наказания для коррупционеров.

"Законодательная инициатива о гражданской конфискации будет вновь внесена в парламент. Я не вижу необходимости говорить, что этот парламент способен рассмотреть эту инициативу. Скорее всего, этот проект будет внесен в парламент следующего созыва", - сообщил заместитель главы Администрации Руслан Рябошапка на брифинге.

Администрация считает невключение данного законопроекта в повестку дня нынешним парламентом демонстративным и свидетельствующим о правильности решения о его роспуске.

"То что сделал сегодня парламент - это политически безответственно. Это месть не только президенту Зеленскому, а в первую очередь украинцам, которые требуют справедливости и наказания для коррупционеров, а также пренебрежительный шаг в отношении международных партнеров, которые помогают Украине в борьбе с коррупцией", - сказал Рябошапка.

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Ранее, Рада не включила в повестку дня законопроект о незаконном обогащении, который подал Зеленский.