У Зеленского не собираются увольнять Мендель — УП

Возмущение со стороны медиа в Офисе Зеленского воспринимают как травлю - УП. ФОТО: "РБК-Украина"

В Офисе президента Владимира Зеленского не собираются уволят пресс-секретарку Юлию Мендель после того, как она оградила журналиста "Схем" Андрея Андрушко от Зеленского.

Об этом сообщила "Украинская правда" в своем Telegram-канале со ссылкой на собственные источники.

"Более того, возмущение СМИ на ситуацию с Мендель в Офисе воспринимают как травлю", - указала УП.

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Журналисты "Схемы: коррупция в деталях" опубликовали полное видео, на котором пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель препятствует работе их коллеги Сергея Андрушко. На видео видно, как Мендель дергает микрофон журналиста, машет руками и вместе с охраной обступает его. Андрушко отталкивают. </