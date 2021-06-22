У Зеленского напряженные отношения с Ахметовым - СМИ

Ринат Ахметов является самым богатым в Украине. За год он нарастил свое состояние. Фото: Getty Images

В окружении президента Владимира Зеленского говорят о напряженных отношениях с олигархом Ринатом Ахметовым. Об этом пишет "РБК-Україна"

Лично Зеленский и Ахметов не общаются. Коммуникация идет через сотрудников Офиса президента, которые доносят нужны месседжи, сообщает издание.

"Иногда, но реже он общается с Арахамией. Сам Ринат на Банковую не приезжает", - сказал источник в команде президента.

Причиной ухудшения отношений власти с олигархом стало отключение энергохолдингом ДТЭК блоков на своих тепловых электростанциях зимой этого года.

В феврале украинская энергосистема оказалась на грани системного сбоя и веерных отключений. Склады ТЭС и ТЭЦ остались с минимальными запасами угля. ДТЭК же отправил часть своих энергоблоков на аварийный ремонт.

Одна из версий: ТЭС умышленно не пополняли запасы угля и приостановили работу блоков, чтобы потом склонить власть пойти на уступки в вопросе цен и тарифов. У Ахметова это отрицали, но на Банковой расценили такие действия как "недружественный ход".

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Кроме того, в апреле Кабинет министров по инициативе Банковой решил пополнить бюджет через налоговую реформу. Этой реформой предусмотрено повышение ренты на добычу железной руды, которую больше половины добывает холдинг "Метинвест".

Близкий соратник Ахметова так объяснил недовольство самого богатого человека страны и его окружения: менять правила игры на ходу, в зависимости от конъюнктуры рынка - "дурной тон". Но в то же время заверил, что никакого напряжения между акционерами "Метинвеста" и властью нет.

Сегодня Ахметов - самый богатый украинец с капиталом в $7,6 млрд за версию Forbes. В прошлом году этот показатель был $2,4 млрд.

Интересы олигарха многопрофильные - металлургия, энергетика, финансы, медиа, недвижимость, транспорт и сельское хозяйство. Все это упаковано под "зонтиком" управляющей компании СКМ. Среди ключевых активов - "Метинвест", которым он владеет вместе с нардепом Вадимом Новинским, энергохолдинг ДТЭК, банк ПУМБ, телекоммуникационная группа Vega, Медиа Группа "Україна", напоминает издание.

2 июня президент внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. В документе говорится о том, кого можно так называть, и о запретах. Для проведения деолигархизации кроме основного закона необходимо будет принять еще 11 нормативно-правовых актов. В видеообращении после заседания СНБО Зеленский заявил, что вопрос о статусе олигархов могут вынести на всеукраинский референдум.