У Зеленского "медовый период" за границей: Порошенко готов помочь

Экс-президент Петр Порошенко готов помочь президенту Владимиру Зеленскому с зарубежными визитами. Фото - BBC.com

Экс-президент Петр Порошенко готов помочь президенту Владимиру Зеленскому сделать его первые зарубежные визиты успешными.

"Все, что я смогу сделать, я сделаю, чтобы и визит в Париж, и визит в Берлин были успешными", - сказал Порошенко в эфире телеканала "Прямой".

Он отметил, что у избранного президента сейчас медовый период - 3 месяца, "когда с ним знакомятся за рубежом, потом что-то сделать гораздо труднее". Подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы президент Зеленский воспользовался этим временем.

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По словам Порошенко, он готов помочь президенту Зеленскому выполнить задачи по имплементации европейской интеграции Украины.

"Пожалуйста, если необходимо, я всегда готов помочь советом, действиями, связями, поскольку это работа не на президента Зеленского или на пятого президента Порошенко - это работа на Украину", - сказал он.

При этом подчеркнул, что считает некорректным давать советы в телеэфире.

Пятый глава Украины Петр Порошенко заявил, что партия "Европейская Солидарность" готова объединяться и создавать коалицию с теми политсилами, которые поддерживают европейское будущее страны.