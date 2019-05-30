У Зеленского изложили свое видение диалога с Москвой

Секретарь СНБО Александр Данилюк. Фото: РБК

Все шаги к диалогу с Россией будут делаться в Нормандском формате.

"Это означает, что это не только Украина-Россия, но и Франция и Германия. Они являются определенным модератором, чтобы избежать дальнейшей эскалации или неправильных шагов с обеих сторон", - заявил в эфире "Право на власть" на "1+1" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

По словам секретаря СНБО, прежде чем начать диалог с Россией, должна быть сформирована переговорная позиция.

"Дальше она будет обсуждаться в Нормандском формате. Это правило, которого мы будем придерживаться. На этом формате завязано много процессов, решений и санкций, от которых Россия очень страдает. Это является определенным фактором в переговорах между Украиной и Россией. Именно такого формата мы будем придерживаться", - сказал Данилюк.

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Он подчеркнул, что сейчас президент Украины Владимир Зеленский не ведет никаких коммуникаций с Москвой.

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Ранее секретарь СНБО Данилюк рассказал, что встреча в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) может состояться уже в середине июля. В ближайшее время будет изменен состав "минской группы", который будет участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе. Команда Зеленского не видит кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука участником "минского процесса".