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суббота, 11 мая 2019 22:01

У Зеленского депутатам предлагают свою модель сотрудничества

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У Зеленского депутатам предлагают свою модель сотрудничества
У Зеленского не исключают роспуск Рады.Фото: DW

Верховная Рада должна принимать важные решения, а неработающий парламент необходимо распустить.

"Нам нужно чтобы принимались важные решения. Зачем распускать работающую Раду? А неработающую – просто необходимо", - заявил советник Зеленского, экс-министр финансов Владимир Данилюк в интервью "Лига.net".

По словам Данилюка, есть несколько моделей работы президента и Рады.

"Первый - путь договорняков. Это то, что Рада ожидает, что мы придем договариваться-торговаться. ... Я уверен в другом подходе. У Зеленского есть ... поддержка и доверие 73% избирателей, и это единственное, на что он должен опираться в работе с Радой", - отметил советник Зеленского.

"Нужно идти в Верховную Раду с кадровыми назначениями и приоритетными законопроектами, вносить и настаивать - голосуйте! Президент Зеленский собирается так действовать.

Если не голосуют, надо сделать так, чтобы отказ депутата поддержать хорошую инициативу имел для него высокую политическую цену. Пусть объясняет своим избирателям, почему он против антикоррупционных законов и обновления кадров", - отметил Данилюк.

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В случае отказа ВР работать с президентом "можно сделать так, чтобы их низкое доверие конвертировалось в проигрыш на следующих выборах, и заручится поддержкой гражданского общества, которое научилось давить на власть".

Ранее сообщалось, что команда новоизбранного президента Владимира Зеленского подготовила проект указа о досрочном роспуске Верховной Рады.

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