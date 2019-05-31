У Зеленского будет прибыль от "Квартала": друг президента сделал сенсационное заявление

Владимир Зеленский будет получать прибыль от "Квартала". Фото: obozrevatel

Президент Украины Владимир Зеленский, кроме государственной зарплаты, будет получать доход от продуктов студии "Квартал 95", которые продают за границу.

"Вся прибыль от продукта, которую мы производим, будет между нами разделена в равных частях. Этот процесс требует доработки. Грубо говоря, он получает доход в виде роялти от продажи библиотеки за теми фильмами, которые покупают во всем мире. Зарплата президента составляет около 30 тысяч гривен, по-моему. Володя — обеспеченный человек, он этого не скрывал, показал свою декларацию. Но отказываться от роялти за продукты, которые были созданы за 15 лет "Кварталу", он не будет", — прокомментировал Борис Шефир для Детектор Медиа.

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По его словам, с Зеленским уже договорились, что он будет получать зарплату только по основному месту работы как президент. Однако от роялти он отказываться не стал.

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