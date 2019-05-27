"У вас есть шанс хоть немного восстановить доверие" - Зеленский обратился к депутатам

Зеленский обратился к депутатам ВР. Фото с открытых источников.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к народным депутатам.

Он призвал их не использовать трибуны Верховной Рады для личного пиара и не превращать парамент на площадку для предвыборной кампании.

"Несмотря на то, что ваша деятельность почти окончательно уничтожила легитимность Верховной Рады, у вас есть шанс хоть немного восстановить доверие общества к представительской демократии. Для этого нужно только начать наконец голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами. Они годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна. Единственное - не надо их портить вашими традиционными коррупционными выходками", - заявил Зеленский в Facebook.

В частности, он выразил надежду, что ЦИК выполнит все свои обязанности по организации избирательного процесса.

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что к моменту проведения выборов он вместе с командой президента Владимира Зеленского может сделать важные шаги в политике.