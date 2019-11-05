У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского

С каждым голосованием "слуги народа" набирают все меньше, говорит Юлия Клименко. Фото: president.gov.ua

Когда президент не может приехать в парламент и объяснить, как он решил судьбу Украины, то это стоит критики.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказала народный депутат от "Голоса" Юлия Клименко.

"Мы критикуем только конструктивно. Если в Раду вносят хороший законопроект об аренде государственного имущества, почему мы должны его разносить?", - говорит парламентарий.

Оппозиция в парламенте появится после того, как таковая возникнет в самой "Слуге народа", считает Клименко.

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"С каждым голосованием они набирают все меньше. Их голоса где-то исчезают. Не знаю почему. Но многие законопроекты уже проходят на грани 226 голосов, к тому же, когда другие фракции поддерживают. В какой-то момент парламент изменится. Фракция "Слуги народа" начнет фрагментироваться. Это уже очевидно. Посмотрите, кто не голосовал за судебную реформу, которую инициировал президент. Это первый звоночек и для Зеленского, и для руководителей фракции. Это значит - есть или недовольные партийным устройством, или имеют другое мнение, или другую повестка дня", - сказала нардеп.

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