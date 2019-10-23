"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш

Что такое "красные линии", турбо-режим в Верховной Раде, акции против капитуляции и э-голосования украинцев за рубежом, об этом в интервью Gazeta.ua рассказывает Святослав Юраш, 23 года. Он самый молодой депутат в Верховной Раде. Входит во фракцию "Слуга народа". Прошел 27-м номером по партийному списку.

Учился в Польше, Индии. В 2014-м вернулся в Украину, основал пресс-центр Евромайдана. За участие в Революции достоинства получил орден "За заслуги" 3-й степени от Петра Порошенко. Был заместителем директора Всемирного конгресса украинцев в Киеве. Отец Андрей Юраш - религиовед, директор департамента по делам религий и национальностей Минкульта.

Говорим в конгрессно-выставочном центре "Парковый". Здесь на президентских и досрочных парламентских выборах работал пресс-центр штаба партии "Слуга народа".

Автор: Сергей Старостенко/Gazeta.ua "Надо работать как команда. От президента, вероятно, ко мне, я самый молодой".

Расскажите о впечатлениях после 1,5 месяца в парламенте.

Это структура, которая заждалась возможность работать, которая застряла во времени. Механизмы старые во всех смыслах этого слова. Этот дизайн был компромиссным между РУХом и Компартией. Надо все менять изнутри. И мы начинаем.

Как вам такой динамичный режим?

Я готов работать без выходных. Потому что это феноменальный шанс. Народ требует неотложных действий. Страна ждет 29 лет. Мои коллеги - это люди, которые не упали с неба, а работали с вопросами права, правоохранительных структур, экономических изменений. У нас наработки.

Регламент Верховной Рады изучили?

Регламент является инструментом, который использовали различные олигархические группы, пытаясь продвигать свои вопросы, сдвигать каждый закон в нужную сторону. Поэтому мы будем менять регламент тоже.

Что для вас стало открытием в Раде?

Креативное лоббирования. Все ждут, что придет дядя с чемоданом денег. Ты или продаешься, или нет. А тут приходят к тебе миллион плакальщиц и говорят: "Вот есть одно предложение в этом законе, ну вот очень надо, чтобы ты его изменил, поменяешь - всем будет счастье. Вот это одно предложение душит нас каждый день". Ты думаешь, ну в самом деле что-то в этом есть. А потом обнаруживаешь: после изменения предложения кое-кто заработает столько-то денег из этой схемы. А плакальщиц только из автобуса выгрузили. Различные группы за годы выработали модели лоббирования. И они давят со всех сторон. Чтобы свои интересы и защитить, и умножить.

А приятные удивления были?

Мы имеем шанс изменить страну.

Как ладите с коллегами? Возможна ли дружба между депутатами из других фракций?

Мы не хотим быть, как старые политики. Драться никто не будет. Но дружба - это серьезное слово. Она должна быть тестируемая годами, общением, взаимодействием.

Степан Кубив (депутат от "Европейской солидарности", экс-министр экономического развития. - Gazeta.ua) на Майдане помог мне открыть международный пресс-центр. Дядька Степана, как я его называл там, я давно знаю. Это человеческие отношения, вне политики. В личном общении мы не деградировали до обидного уровня. Автор: Сергей Старостенко/Gazeta.ua "Мы не хотим быть, как старые политики. Драться никто не будет"

А есть ощущение, что иногда вас как молодых пытаются использовать? Продвинуть свое мнение, ввести в заблуждение?

Мы же не идиоты. Я понимаю, что есть много сторон дискуссии. И нужно много проговорить, чтобы понять полноту картины.

Как относитесь к протестам по "формуле Штайнмайера" и новому закону об особом статусе Донбасса? Как оцениваете эти простесты?

Как результате неполной коммуникации.

Это ошибка власти?

Это ошибка многих сторон. Когда тот же персонаж, который нам подарил и процесс, и реалии, и продвигал ту самую "формулу Штайнмайера", становится главным борцом против капитуляции - это смешно. Люди имеют право на протесты. Это запрос на коммуникацию. А кое-кто пытается манипулировать, чтобы сделать новый Майдан. И это все видят. И те, кто были на предыдущем Майдане, эти манипуляции не допустят.

Как Украина должна решать вопрос Донбасса?

Должна, вынуждена и хочет - это разные категории. Должна, как сейчас делает. Мы используем существующий канал. Через формат "Нормандии" можем получить диалог с европейским союзниками. Обозначат "красные линии". А это, как сказал Владимир Зеленский: земля, территория, люди. Что обсудят там, появится в Верховной Раде. Будет публичная дискуссия.

Какие идеи по Донбассу, в частности, особом статусе, звучат во фракции? Или все согласны с "формулой Штайнмайера"?

С чем там не соглашаться? Наши танки под Москвой и мы Путина под дулом держим? Нет. И именно поэтому надо говорить о международном диалоге, который может заставить Путина оставить Донбасс. И закончить войну, которую он начал. Поэтому это был шаг, чтобы добиться "Нормандии". В документе нет подписей так называемых республик. Там есть Украины, России, ОБСЕ. И это прыжок на другой уровень дискуссии.

Есть много опасений относительно нового законопроекта об особом статусе Донбасса. Что должно быть прописано в этом документе?

Мы точно знаем, чего там быть не должно. А подробности появятся после "Нормандии".

Чего там точно не будет?

Президент все очертил.

Если в законе будут сомнительные вещи, вы их поддержите?

Президент на сомнительные вещи не согласится. Для меня линии президента показывают мои "красные линии". Это изменение границы, забывание о людях.

В интервью Роману Скрыпину вы сказали, что готовы выйти из "Слуги народа", "если по границе будут компромиссы, если мы что-то отдадим России". Мнение не изменили?

Не изменил. Согласен с Владимиром Зеленским: граница - это вопрос сакральное, фундаментальное и неизменное.

Каждый раз во время голосования более 200 "за" дает ваша фракция. Депутаты голосуют, но не читают документы, сами в этом признаются. Как принимают решение: вы их обсуждаете в рабочих часах или, возможно, вам присылают какие-то советы?

У всех есть свои сферы ответственности. Я по диаспоре работаю в подкомитете, есть межфракционное объединение. Доверие в этом процессе - главное. Надо работать как команда. От президента, вероятно, до меня, так как я самый молодой.

Автор: Сергей Старостенко/Gazeta.ua

Как-то журналистка спрашивала у Михаила Ананченко (депутата от "Слуги народа"): "Что у нас сегодня на повестке дня". И он не знал, что сказать.

Здесь две вещи. Ананченко в Верховной Раде, как и я, впервые. И знать все элементы процесса right away (сразу. - Gazeta.ua) не может. Поэтому у меня есть привычка к журналистам брать в карман повестку дня. Второе. Многие журналисты в Верховной Раде тратят время на поиски идиота. Пользуются тем, что некоторые депутаты, скажем, всю жизнь работали в академическом секторе, с медиа не взаимодействовали. За рубежом журналисты спрашивают у депутатов, какие у них цели, какая деятельность. А у нас - это шоу. "Пиво.ТВ" приходит и делает развлечение со всего. Имеет право. Но я советовал бы спросить себя, резонно ли это.

Вы создали в Верховной Раде межфракционное объединение "Украинцы в мире". Занимается ли оно темой электронного голосования на выборах украинцев за рубежом?

Наша диаспора по всему миру желает взаимодействовать с Украиной. А путей для этого нет. У нас есть "Паспорт иностранного украинца". Это зеленая книжечка со странной процедурой ее получения. Надо создать механизмы для украинцев, которые готовы держать с Украиной связь, чтобы они могли и дом покупать, и налоги платить. Для этого нужно изменить процедуру. Речь не только о голосовании. А и о представительстве в парламенте. У нас до 10 миллионов граждан за рубежом. Кто-то в Раде должен представлять их интересы.

После Майдана созданы многочисленные общины украинцев. Президент Зеленский призвал украинсцев возвращаться в Украину. Для этого надо иметь диалог с ними.

Проблемы украинцев в мире - это так же проблемы украинцев в России. Какие приоритеты имеете в этом направлении?

Я виделся с представителями 9 российских организаций. Главная проблема, когда говоришь с кем-то одним, говорят, что остальные работают с ФСБ. Я не знаю, кто из них имеет контакты со спецслужбами. Но Россия сделала все для уничтожения нашего общества там. Украинцам в России надо дать аргументы, что оттуда надо бежать. И создать механизм, чтобы они видели перспективу здесь (в Украине. — Gazeta.ua).

Как нам выстраивать отношения с людьми на Донбассе и в Крыму?

В Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. Думаю, 5 лет оккупации и войны не поломают все. Первый фронт этой войны - информационный. С победы на этом фронте следует начинать. Автор: Сергей Старостенко/Gazeta.ua "Украинцам в России надо дать аргументы, что оттуда надо бежать. И создать механизм, чтобы они видели перспективу здесь" У вас на днях родился малыш. Какой видите Украину через 6-7 лет, когда ребенок пойдет в школу? Такой, в которой сын захочет остаться, а не уехать. Вот Грузия до Саакашвили была одна, после него - другая. Можно спорить, хорошо это или плохо, но другая. Мы получили мандат именно на то, чтобы Украина после Зеленского стала другой. Эта инаковость - о борьбе с коррупцией, о трансформации экономики, от бюрократии к простому ведению бизнеса. Какую имеете цель в политике? Чтобы меня не повесили на столбе. Чтобы видели, что мы действительно другие и нас выбрали не зря. Чтобы мы имели Украины, в которой люди оставались бы, а не убегали.