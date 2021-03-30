У Тупицкого отняли госохрану. Дали другую

Уволенного Тупицкого еще год будут охранять. Фото: Украинская правда

С уволенного председателя Конституционного суда Александра Тупицкого сняли государственную охрану. Он не может пользоваться преимуществами, которые были у него как у председателя КС. По закону охранять Тупицкого будут еще год, однако другой состав управления госохраны.

Об этом рассказал представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский "Украинским новостям".

"С Тупицкого снята государственная охрана как с председателя Конституционного суда Украины. Закон о государственной охране органов государственной власти и должностных лиц предусматривает, что лица, которых охраняли, потеряв статус лиц, подлежащих государственной охране, еще в течение года сохраняют госохрану", - сказал он.

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По словам Вениславского, освобожденного председателя КС еще год будут охранять. Теперь это будет другой состав УГО и новый формат.

Председателя Конституционного суда Александра Тупицкого и судью Александра Касминина не пустили в помещение суда работники госохраны 29 марта. 27 марта 2021-го Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ.