У Тимошенко работают по кремлевскими методичкам - советник Порошенко

Будущему кандидату в президенты и бывшему премьеру Юлии Тимошенко пишут рекламу по кремлевским методичкам.
Об этом в Facebook сообщил советник президента, волонтер Юрий Бирюков.
Он опубликовал фото бигборда Тимошенко с надписью "Новая народная конституция" и напомнил о прошлых предложениях "организовывать народные референдумы, используя народное ЦВК и народные финансовые фонды".
"Теперь она вовсю пиарит народную конституцию. Следующим шагом ждем народных мэров, народных губернаторов.
Юлефаны, вы посоветовали б ей кремлевские методички не так тупо копировать, хоть какую-то фантазию проявлять", - написал Бирюков.
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Ранее украинский художник Андрей Ермоленко высмеял баннер с изображением бывшего премьера Юлии Тимошенко "Новий курс України".
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