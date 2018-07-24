У Тимошенко работают по кремлевскими методичкам - советник Порошенко

Будущему кандидату в президенты и бывшему премьеру Юлии Тимошенко пишут рекламу по кремлевским методичкам.

Об этом в Facebook сообщил советник президента, волонтер Юрий Бирюков.

Автор: facebook.com/yuri.biriukov

Он опубликовал фото бигборда Тимошенко с надписью "Новая народная конституция" и напомнил о прошлых предложениях "организовывать народные референдумы, используя народное ЦВК и народные финансовые фонды".

Автор: facebook.com/yuri.biriukov

"Теперь она вовсю пиарит народную конституцию. Следующим шагом ждем народных мэров, народных губернаторов.

Юлефаны, вы посоветовали б ей кремлевские методички не так тупо копировать, хоть какую-то фантазию проявлять", - написал Бирюков.

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Ранее украинский художник Андрей Ермоленко высмеял баннер с изображением бывшего премьера Юлии Тимошенко "Новий курс України".