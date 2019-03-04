У Тимошенко истерика, она достает все козыри - эксперт

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Кандидат в президенты Юлия Тимошенко снова обещает выплаты вкладчикам Сбербанка СССР. Во время ее премьерства в 2008-2009 годах такие манипуляции опустили гривну с 4,6 до 8 за доллар.

Об этом вспомнил политолог Александр Палий в эфире телеканала "Прямой".

"Я это расцениваю как истерику Юлии Владимировны. Она посмотрела на свои рейтинги и решила доставать все козыри, прибегать к любому популизму, обещать все, что угодно, чтобы протиснуться во второй тур.

История "Юлиной тысячи" - это история огромного обкрадывания украинского народа. Тогда она обещала вернуть все сбережения, а вернула тысячу и только половине людей, которые имели те счета. Кроме того, в результате этого раскрутился маховик инфляции. Был доллар по 4,60, а под конец стал 8. По сути, людей обокрали", - сказал Палий.

Он отметил, что социальную политику нельзя решить популизмом.

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Кандидат в президенты Юлия Тимошенко снова обещает вернуть вкладчикам Сбербанка СССР все их сбережения. В 2008-2009 годах правительство Тимошенко выплачивало компенсации в размере 1 тыс. грн по обесцененным сбережениям, вложенным в Сберегательный банк СССР. Тогда эти выплаты были накануне выборов президента 2010 года, в которых Тимошенко проиграла Януковичу.