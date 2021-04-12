У "слуг" стало больше гривен "под матрасом"

Некоторые "слуги народа" держат наличными по 129 и 83 млн грн.

За год народные депутаты от партии "Слуга народа" увеличили количество наличности на 59 млн грн. Об этом сообщил Комитет избирателей Украины.

По данным деклараций за 2019 год "слуги" указали 1 млрд 44 млн наличных средств. Тогда как в прошлом году - 1 млрд 103 млн.

Количество наличных денег в 10 раз превысило суммы средств, находящихся у депутатов на счетах в банках - только 128 млн грн.

Среди "слуг", которые задекларировали больше всего наличности:

Олег Воронько - 129 млн грн;

Александр Сова - 83 млн грн;

Давид Арахамия - 33 млн грн;

Роман Мулык - 24 млн грн;

Руслан Горбенко - 22 млн грн;

Остап Шипайло - 21 млн грн;

Анатолий Гунько - 20 млн грн;

Александр Трухин - 20 млн грн;

Артем Культенко - 19 млн грн;

Николай Сольский - 16 млн грн.

Также задекларировали значительные суммы наличных Игорь Марчук (15 млн грн), Сергей Ионушас (14 млн грн), Александр Бакумов (14 млн грн), Ольга Савченко (12 млн грн), Артем Нагаевский (12 млн грн), Иван Юнаков (12 млн грн), Елена Шуляк (12 млн грн), Степан Чернявский (11 млн грн).

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В то же время 23 депутата от СН не задекларировали наличных средств.

"Удивляет то, насколько больше денег депутаты держат наличными, чем на счетах в банковских учреждениях. Это может свидетельствовать о недоверии к банковской системе Украины", - сказал председатель КИУ Алексей Кошель.

Лидер партии "Европейская солидарность", народный депутат Петр Порошенко задекларировал больше всего наличных сбережений среди парламентариев. Порошенко сохраняет наличными $51,2 млн и 423,3 млн грн, что в эквиваленте национальной валюты составляет суммарно более 1, 8 млрд грн.