У "Слуг" будет 0% на выборах в Киеве после принятия закона о столице - Голобуцкий

Политолог Алексей Голобуцкий: "Последние рейтинги - лучшее доказательство того, что киевляне продолжают поддерживать Кличко". Фото: Диалог.UA

После принятия антиконституционного закона о столице "Слуги народа" получат 0% на выборах, ведь киевляне не простят им наступление на свои права.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт Алексей Голобуцкий.

"Зекоманда принимает антиконституционный закон о столице, потому что не может простить киевлянами проигранные выборы, а Кличко – его самостоятельность. Но промолчат ли киевляне? Именно со столицы всегда начинались преобразования в стране. Именно киевляне всегда определяли политическую повестку дня. Они привыкли решать за себя и выбирать. Поэтому могу с уверенностью сказать, что киевляне не забудут Зекоманде этот демарш по лишению полномочий законно избранного мэра и блокирование его намерений создать районные советы. Можно только пожелать им удачи после такого. Сегодня закон о столице – завтра 0% на выборах", - подчеркнул Голобуцкий.

Политический эксперт отметил, что результаты выборов и последние рейтинги являются лучшим доказательством того, что киевляне продолжают поддерживать Кличко.

"Откровенной узурпации власти в столице киевляне Зеленскому не простят. Во время местных выборов в прошлом году киевляне ясно дали понять, кого они хотят видеть во главе своего города. "Слуги" получили тогда всего 8%, "УДАР" – 20%. Такая ситуация сохраняется по результатам последних опросов. Поэтому вполне очевидно, что тезис Банковой о том, что они избавляют киевлян от "надоевшего" мэра и его партии не выдерживает никакой критики", - подытожил Голобуцкий.

Он выразил надежду, что власти откажутся от своих намерений, ведь восстановить доверие украинцев и международных партнеров после такого диктаторского шага будет сложно.