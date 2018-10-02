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вторник, 02 октября 2018 19:48

У семьи топ-СБУшника нашли недвижимость на миллионы и паспорта РФ

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У семьи топ-СБУшника нашли недвижимость на миллионы и паспорта РФ
Семочко не смог объяснить журналистам происхождение своего имущества и российские паспорта родственников. Фото из открытых источников

Первый заместитель главы Службы внешней разведки СБУ Сергей Семочко владеет недвижимостью на более чем 200 млн грн, а члены его семьи имеют российское гражданство и бизнес в Крыму.

Об этом стало известно из расследования программы "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

Семочко ездит на Land Cruiser, зарегистрированном на несуществующего человека. Живет в закрытом коттеджном городке в Конча-Заспе. Дом на 333 квадратных метра официально приобрела Татьяна Лысенко. Еще два больших дома в Козине недавно были оформлены на ее дочь Анастасию. По информации журналистов, Лысенко приходится женой Семочко.

Анастасия Лысенко зимой 2017 года приобрела дом в Конча-Заспе, который ранее оценивали в $2 млн. В январе 2017-го она также приобрела имение почти на 700 м2. Кроме того, в соцсетях она выставляла фото с вертолетом на винзаводе "Шабо" под Одессой. Перелет в Киев стоит в $4-6 тыс.

В расследовании говорится, что три дома в Козине обошлись Семочко в около $8 млн. При этом анализ доходов его семьи говорит об отсутствии легального источника таких доходов.

Судя по фото из соцсетей, семья постоянно ездит в аннексированный Крым. Журналисты проверили достоверность копий российских паспортов родственников Семочко и выяснили, что всего в Крыму зарегистрированы 8 его родственников с двойным гражданством. На запрос программы он заявил, что родственные связи являются конфиденциальной информацией. Происхождение имущества он также не объяснил.

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10 марта антикоррупционная прокуратура открыла производство по незаконному обогащению первого заместителя председателя СБУ Павла Демчины. Основанием для регистрации дела стали материалы журналистских расследований. По информации СМИ, первый заместитель председателя СБУ получил "активы в значительных размерах, законность оснований приобретения которых не подтверждается доказательствами". Журналисты сообщили об имениях и автомобилях жены чиновника.

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02
октября

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