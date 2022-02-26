 
Ексклюзивы
1/5
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
Просмотров: 315
Что понадобится и успеете ли похудеть к лету – ультрамарафонец посоветовал, как начать бегать
Что понадобится и успеете ли похудеть к лету – ультрамарафонец посоветовал, как начать бегать
Просмотров: 189
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Просмотров: 6309
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Просмотров: 3177
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
Просмотров: 4671
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
Просмотров: 675
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
Просмотров: 999
Путин проиграл еще одно сражение. Мы никогда не сдадимся
Путин проиграл еще одно сражение. Мы никогда не сдадимся
Просмотров: 4554
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
Просмотров: 810
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3690
Фото
Все фото
1
60
5
3
11
&quot;Вирішується доля Європи&quot; - Зеленський звернувся до лідерів ЄС
"Вирішується доля Європи" - Зеленський звернувся до лідерів ЄС
&quot;Межигорье без Януковича&quot; - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Российские дипломаты сожгли документы перед бегством
Российские дипломаты сожгли документы перед бегством
&quot;Россияне, вы нам не братья&quot; - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
"Россияне, вы нам не братья" - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
&quot;Мой последний твит на русском&quot; - сети массово переходят на украинский язык
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
Видео
Все видео
"Все мы на месте" - Зеленский обратился к украинцам
"Все мы на месте" - Зеленский обратился к украинцам
"Путин никогда не захватит Украину, сколько солдат, ракет или ядерного оружия у него не было" - Порошенко
"Путин никогда не захватит Украину, сколько солдат, ракет или ядерного оружия у него не было" - Порошенко
Критически важно продержаться эту ночь – командир Теробороны Галушкин
Критически важно продержаться эту ночь – командир Теробороны Галушкин
Стыдно и страшно - известные россияне протестуют против войны
Стыдно и страшно - известные россияне протестуют против войны
Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери российскому врагу
Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери российскому врагу
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 13410
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 6525
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 4059
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 819
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2736
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
25 февраля 2022
Просмотров: 1107
Покажіть мій окоп
Ми не нариємо собі у дніпровських кручах під Запоріжжям мобільного американського комплексу THAAD, здатного захистити військові бази і стратегічні ...
суббота, 26 февраля 2022 14:32

Спецтема: Напад Росії на Україну

У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт

  Комментировать
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
Россияне взимают последние резервы и подтягивают военно-морской флот, говорит военный эксперт Виктор Ягун. Фото: Facebook.com/yagunv

Президент РФ Владимир Путин не рассчитывал на такое мощное украинское сопротивление врагу. Сейчас россияне стягивают последние силы. Задача Украины – выстоять. Для этого у нас есть все, говорит в коментарии Gazeta.ua военный эксперт Виктор Ягун.

"У Путина было три цели. Первая – выйти на границы Донецкой и Луганской области. Вторая – наступлением из Крыма отрезать Украину от моря полностью. Третья – окружить Киев и заставить сесть за стол переговоров на своих условиях. Пока ни одна из этих целей не удалась. Поэтому чем дольше мы будем сдерживать это нашествие, тем легче нам будет с переговорами", - говорит Ягун.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Флот Путина объявил о "контртеррористической операции" в украинских водах

Сейчас россияне взимают последние резервы и подтягивают военно-морской флот. Для этого хотели захватить аэродромы, говорит эксперт.

"Думаю, что сегодня ночью они хотят достичь хотя бы чего-то. Мы сейчас делаем все от нас зависящее. Нам кроме оружия и боеприпасов нам ничего не надо. Имеем достаточно людей и здоровой злобы. Граждане массово идут в военкоматы. Резерв есть. Сегодня в бой уже наверняка вступил мобилизационный резерв первой волны - это около 200 тысяч участников боевых действий 2014-2015 годов. У россиян такого резерва нет. Сейчас могут в любой момент объявить мобилизацию. Все что они могли стянуть – стянули, все что могли выстрелять – выстреляли. У них ракеты заканчиваются. Если они уже начали стрелять с морских кораблей, это значит, что перешли на оставшиеся там резервы. Сделать таких ракет у них выходит около 20 штук в год. За последние 10 лет они, возможно, накопили 200- 300 штук. Не больше", - рассказывает Виктор Ягун.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мы выстояли, но бои продолжаются — Зеленский обратился к украинцам

Все, что может делать Украина – держаться. Каждый на своем месте должен делать что-то для победы, отмечает Ягун.

"Россияне сами не понимают, что они здесь делают и с какой целью пришли. Цветов нет. Пасочек никто им не приносит. Никто не бросается на шею с поцелуями. А из каждого угла вылетают ракеты и гранаты. Сейчас еще местное население массово готовит самовозгорающиеся смеси. Поэтому думаю, если ближайшие дни, мы будем держаться так, как сейчас, то для них это будет просто жесть. То, что они прорываются в города или входят в города - это для них смерть. Растаскивают свои тылы. Не могут поставлять ни резервы, ни вооружение. Начали мародерить. Заходят в магазины и забирают, что видят. Это тот момент, когда те граждане, которые говорили, что вне политики, сейчас видят, что такое война и Россия. Если мы сможем удержать нынешнюю ситуацию, мы выдержим. Мир за нас. Надо держать строй".

За двое суток войны российские оккупационные войска потеряли 14 самолетов разных типов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 орудий, ЗРК БУК-М1, десятки беспилотных авиационных комплексов, командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали командира сбитого под Гостомелем российского вертолета
Показали командира сбитого под Гостомелем российского вертолета Просмотров: 165891
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП 6 Просмотров: 134543
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США Просмотров: 77955
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам 3 Просмотров: 57067
Истребители Китая вошли в воздушное пространство Тайваня - СМИ
Истребители Китая вошли в воздушное пространство Тайваня - СМИ Просмотров: 49954
Политика
Венгрия выступила за отключение России от SWIFT
Венгрия выступила за отключение России от SWIFT
Каждый час Воздушные силы наносят сокрушительные потери врагу
Каждый час Воздушные силы наносят сокрушительные потери врагу Просмотров: 4077
"Спрашивают, как добраться в Киев и Борисполь": СНБО предупреждает о российских агентах в мессенджерах
"Спрашивают, как добраться в Киев и Борисполь": СНБО предупреждает о российских агентах в мессенджерах Просмотров: 729
Кипр не будет блокировать отключение России от SWIFT
Кипр не будет блокировать отключение России от SWIFT Просмотров: 2196
Зеленский призвал принять Украину в ЕС
Зеленский призвал принять Украину в ЕС Просмотров: 3753
Больше всего комментируют
7
"Неонацисты, бендеровцы" – у Путина истерика после трупов российских оккупантов
6
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП
5
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной в Беларуси
3
Путин не победит в этой войне – канцлер ФРГ Шольц
3
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам
Голосов: 2201
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть