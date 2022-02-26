У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт

Россияне взимают последние резервы и подтягивают военно-морской флот, говорит военный эксперт Виктор Ягун. Фото: Facebook.com/yagunv

Президент РФ Владимир Путин не рассчитывал на такое мощное украинское сопротивление врагу. Сейчас россияне стягивают последние силы. Задача Украины – выстоять. Для этого у нас есть все, говорит в коментарии Gazeta.ua военный эксперт Виктор Ягун.

"У Путина было три цели. Первая – выйти на границы Донецкой и Луганской области. Вторая – наступлением из Крыма отрезать Украину от моря полностью. Третья – окружить Киев и заставить сесть за стол переговоров на своих условиях. Пока ни одна из этих целей не удалась. Поэтому чем дольше мы будем сдерживать это нашествие, тем легче нам будет с переговорами", - говорит Ягун.

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Сейчас россияне взимают последние резервы и подтягивают военно-морской флот. Для этого хотели захватить аэродромы, говорит эксперт.

"Думаю, что сегодня ночью они хотят достичь хотя бы чего-то. Мы сейчас делаем все от нас зависящее. Нам кроме оружия и боеприпасов нам ничего не надо. Имеем достаточно людей и здоровой злобы. Граждане массово идут в военкоматы. Резерв есть. Сегодня в бой уже наверняка вступил мобилизационный резерв первой волны - это около 200 тысяч участников боевых действий 2014-2015 годов. У россиян такого резерва нет. Сейчас могут в любой момент объявить мобилизацию. Все что они могли стянуть – стянули, все что могли выстрелять – выстреляли. У них ракеты заканчиваются. Если они уже начали стрелять с морских кораблей, это значит, что перешли на оставшиеся там резервы. Сделать таких ракет у них выходит около 20 штук в год. За последние 10 лет они, возможно, накопили 200- 300 штук. Не больше", - рассказывает Виктор Ягун.

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Все, что может делать Украина – держаться. Каждый на своем месте должен делать что-то для победы, отмечает Ягун.

"Россияне сами не понимают, что они здесь делают и с какой целью пришли. Цветов нет. Пасочек никто им не приносит. Никто не бросается на шею с поцелуями. А из каждого угла вылетают ракеты и гранаты. Сейчас еще местное население массово готовит самовозгорающиеся смеси. Поэтому думаю, если ближайшие дни, мы будем держаться так, как сейчас, то для них это будет просто жесть. То, что они прорываются в города или входят в города - это для них смерть. Растаскивают свои тылы. Не могут поставлять ни резервы, ни вооружение. Начали мародерить. Заходят в магазины и забирают, что видят. Это тот момент, когда те граждане, которые говорили, что вне политики, сейчас видят, что такое война и Россия. Если мы сможем удержать нынешнюю ситуацию, мы выдержим. Мир за нас. Надо держать строй".

За двое суток войны российские оккупационные войска потеряли 14 самолетов разных типов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 орудий, ЗРК БУК-М1, десятки беспилотных авиационных комплексов, командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.