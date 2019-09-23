У премьера появилась пресс-секретарь

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 5193
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 8217
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2124
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 468
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2988
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3465
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1467
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 387
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1296
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3321
Фото
Все фото
16
4
14
4
4
&quot;Я очень горжусь этим городом&quot; - Сенцов на Book Forum во Львове
"Я очень горжусь этим городом" - Сенцов на Book Forum во Львове
Учительница о премьере Гончаруке: &quot;Лешу с девушкой никогда не видела&quot;
Учительница о премьере Гончаруке: "Лешу с девушкой никогда не видела"
Черный крот и удостоверение слепого - как встречают нового председателя ОГА
Черный крот и удостоверение слепого - как встречают нового председателя ОГА
Дешевле, чем у жены Луценко: &quot;слуга народа&quot; засветила сумку в Раде
Дешевле, чем у жены Луценко: "слуга народа" засветила сумку в Раде
&quot;Нет обратной связи&quot; - министр сообщил, будут ли выделять госсредства на книги
"Нет обратной связи" - министр сообщил, будут ли выделять госсредства на книги
Видео
Все видео
"Требуют взятку - звоните на горячую линию" - Зеленский объявил самый масштабный флешмоб
"Требуют взятку - звоните на горячую линию" - Зеленский объявил самый масштабный флешмоб
В Раде презентуют проект госбюджета-2020 – онлайн
В Раде презентуют проект госбюджета-2020 – онлайн
Дело Байдена: адвокат Трампа проговорился, что давил на Украину
Дело Байдена: адвокат Трампа проговорился, что давил на Украину
Кто вы такая? – "слуга" Тищенко снова отличился
Кто вы такая? – "слуга" Тищенко снова отличился
Выборы в Киеве и реформа прокуратуры: Рада собралась на заседание
Выборы в Киеве и реформа прокуратуры: Рада собралась на заседание
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 171
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5328
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5301
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1728
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31374
Колонка
22 сентября 2019
Просмотров: 792
Знищили бізнес
– А в якій сфері твої знайомі працюють? Бо ціни різні, – каже знайома рієлторка. Друзі зі столиці хочуть орендувати у Львові ...
понедельник, 23 сентября 2019 15:21

У премьера появилась пресс-секретарь

  Комментировать

Премьер-министр Алексей Гончарук назначил пресс-секретарем Диану Давитян.

  Диана Давитян сотрудничала с "Голосом".
Диана Давитян сотрудничала с "Голосом".

"Друзья-журналисты, если надо комментарии, запросы, уточнения или что от премьера - welcome! Мы очень открыты, молодые и энергичные (хотя и хотим спать 24/7)", - написала пресс-секретарь премьера в Facebook.

Давитян 24 года. Ранее она занималась созданием контента для политической партии "Голос", работала PR-специалистом в логистической компании "Укр-Китай Коммуникейшин", а также писала для онлайн журнала "Фокус". Образование получила в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, где изучала журналистику, пишет LB.ua

Также премьер-министр назначил своим советником экс-нардепа от БПП Алексея Мушака.

"Я стал советником премьер-министра Алексея Гончарука по экономическим вопросам. В первую очередь, по земельной реформе", - написал Мушак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Учительница о премьере Гончаруке: "Лешу с девушкой никогда не видела"

Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У премьера появилась пресс-секретарь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
сентября

В поселке расстреляли 1,6 тыс. детей

Военные устроили погром в городе

Открыли новую планету

Анатолий Соловьяненко дружил с Джиной Лоллобриджидой

Самое читаемое
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
16
 Просмотров: 43380
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
18
 Просмотров: 39789
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
25
 Просмотров: 36315
Депутат от &quot;Слуги народа&quot; заявила, что украинские ценности &quot;не совпадают&quot; с европейскими
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими 7 Просмотров: 26883
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой Просмотров: 25013
Политика
Богдан показал фото из кабинета Зеленского
Богдан показал фото из кабинета Зеленского Просмотров: 4698
Глава МИД рассказал о предстоящей встрече Зеленского с Трампом
Глава МИД рассказал о предстоящей встрече Зеленского с Трампом Просмотров: 225
Делом экс-"регионала" Ефремова займется Антикоррупционный суд
Делом экс-"регионала" Ефремова займется Антикоррупционный суд Просмотров: 900
Кум Путина с соратниками пропустили больше всего голосований
Кум Путина с соратниками пропустили больше всего голосований Просмотров: 405
У Зеленского запустили отдельную программу для привлечения инвесторов
У Зеленского запустили отдельную программу для привлечения инвесторов Просмотров: 171
Больше всего комментируют
8
"Формула Штайнмайера" станет законопроектом - помощник президента
7
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими
4
Разгон активистов на Львовщине: в полиции прокомментировали ситуацию
3
Нардеп от "Слуги народа" планировал застолье во время заседания Верховной Рады
3
"Это все выдумки Путина": Порошенко заявил, что формулы Штайнмайера не существует
Голосов: 11841
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua