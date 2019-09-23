У премьера появилась пресс-секретарь

Премьер-министр Алексей Гончарук назначил пресс-секретарем Диану Давитян.

Диана Давитян сотрудничала с "Голосом".

"Друзья-журналисты, если надо комментарии, запросы, уточнения или что от премьера - welcome! Мы очень открыты, молодые и энергичные (хотя и хотим спать 24/7)", - написала пресс-секретарь премьера в Facebook.

Давитян 24 года. Ранее она занималась созданием контента для политической партии "Голос", работала PR-специалистом в логистической компании "Укр-Китай Коммуникейшин", а также писала для онлайн журнала "Фокус". Образование получила в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, где изучала журналистику, пишет LB.ua

Также премьер-министр назначил своим советником экс-нардепа от БПП Алексея Мушака.

"Я стал советником премьер-министра Алексея Гончарука по экономическим вопросам. В первую очередь, по земельной реформе", - написал Мушак.

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Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.