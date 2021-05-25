У Порошенко расследование Бигуса назвали сливом фейков и пиаром с Банковой

Пятый президент Петр Порошенко о расследовании Бигуса: "Это не расследование, а слив с Офиса президента". Фото: www.pravda.com.ua

Пятый президент Петр Порошенко категорически отвергает обнародованные в программе Бигуса разговоры о якобы обмене так называемой трубы Медведчука на Севморзавод в Севастополе.

Об этом говорится в заявлении политической партии "Европейская солидарность".

Лучшим доказательством этого тезиса, в политсиле указывают на факт того, что предприятие до войны принадлежало Порошенко, а после аннексии Крыма его национализировала и конфисковала русская оккупационная власть.

"Это не расследование, не журналистская работа, а слив с Офиса президента. В разговорах между тем нет самого Порошенко, а сомнительные слова и субъективные оценки третьих лиц о нем подаются аудитории как истина в последней инстанции.

Попытки навязать обществу мнение о якобы связи Медведчука с Порошенко - черный пиар, который координируется командой президента Владимира Зеленского. Цель - дискредитировать главную проевропейскую оппозиционную силу. Анализ высказываний спикеров Офиса президента, "Слуг народа" и пула экспертов и блогеров Банковой не оставляет никаких сомнений, что на самом деле Зеленский борется с Порошенко, а не с Медведчуком и Путиным", - говорится в заявлении "Европейской солидарности".

В партии также напомнили, что сам Порошенко неоднократно подробно рассказывал о том, что использовал статус Медведчука как неформального представителя Путина по вопросам освобождения заложников. И для того, чтобы вернуть домой около трех тысяч человек, готов был "взаимодействовать хоть с чертом лысым".

Другой эпизод, о чем тоже Порошенко информировал, имел место в конце 2014 года, когда энергетический кризис вылился в веерные отключения электроэнергии. Тогда Украине нужно было выиграть время, чтобы подготовиться к двум стратегическим ключевым решениям в обеспечении энергетической безопасности. А именно - полного отказа от российского угля, газа и электричества, что и было достигнуто в конце 2015 года.

В феврале 2019 года тогдашний генпрокурор Юрий Луценко возбудил против Виктора Медведчука дело за государственную измену. Во время досрочных парламентских выборов, инициированных Зеленским в 2019 году, Медведчук вернулся в большую политику.