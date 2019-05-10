У Порошенко ответили Зеленскому относительно инаугурации

Для Петра Порошенко будет приемлема любая дата инаугурации Владимира Зеленского. Фото: TUT.by

Действующий президент Петр Порошенко заявил, что для него будет приемлема любая дата инаугурации Владимира Зеленского, которую определит Верховная Рада.

В то же время Порошенко напомнил, что сейчас он является президентом и именно он ответственен за ситуацию в стране. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента в Facebook.

"К моменту инаугурации нового президента Петр Порошенко остается действующим главой государства и несет ответственность за ситуацию в стране, выполняя свои обязанности согласно духу и букве Конституции", - говорится в сообщении.

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У Порошенко отметили, что Украина "это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому".

"Передача власти - это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его, согласно европейской традиции, как это принято в демократических странах. Поэтому он подтверждает свое приглашение Владимиру Зеленскому, озвученное еще 30 апреля - не дожидаясь инаугурации, провести встречи для того, чтобы обсудить важнейшие вопросы жизнедеятельности страны, равно, как и любые другие вопросы, связанные с передачей полномочий и ответственности ", - заявили в администрации президента.

Ранее новоизбранный президент Владимир Зеленский записал видеообращение с требованием назначить его инаугурацию на 19 мая. Зеленский также назвал Петра Порошенко "бывшим президентом" и обвинил в том, что он именно сейчас предпринимает активные перестановки в высшем командовании армии и "пытается пропихнуть своего председателя Нацсовета по вопросам телевидения". "Я понимаю, что бесполезно что-то говорить человеку, который говорит: "Я готов подставить плечо", а сам держит две дули в кармане. Это напоминает мне туриста в египетском отеле. Завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже убрано и нормальный человек ждет трансфера в аэропорт. Но Порошенко, он никак не остановится, тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола. Я вас очень прошу: сдайте ключ и вперед, вам еще на таможню и паспортный контроль! ", - сказал Зеленский.