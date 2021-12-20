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У Порошенко отреагировали на подозрение

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У Порошенко отреагировали на подозрение
Пятый президент Петр Порошенко / "ЕС"

Подозрение Петру Порошенко сфабриковано по указанию из Офиса президента, что является незаконным и не никаких правовых оснований. Об этом на брифинге заявил адвокат пятого президента Илья Новиков. Он отметил, о ранее предусматривал именно такое течение дел и именно такой текст документа.

"Вы помните ситуацию в прошлую пятницу, когда некоторые люди, которые охране Порошенко сказали, что они блоггеры, попытались вручить ему повестку. Повестка была написана криво, она не имела законной силы. Это была повестка о вызове на какое-либо следственное действие сегодня 20 декабря", – отметил Новиков.

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Он подчеркнул, что это делалось для того, чтобы сорвать поездку Порошенко во Вселенский Патриарх и на конференцию в Варшаву. Новиков также сообщил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова якобы экстренно ушла в отпуск сегодня утром, передав свои полномочия и.о. генпрокурора своему заместителю Алексею Симоненко.

"И Симоненко подписал этот документ. У нас есть копия. Это сообщение о подозрении по статьям, предусматривающим госпредательство и содействие террористической организации в адрес пятого президента Петра Порошенко. Как мы понимаем, все выходные в Офисе генеральной прокурорки в руководстве происходило перетягивание спички или какой-то жребий – решалось кто будет тем человеком, который подпишет это подозрение. Совершенно незаконное. Она будет иметь самые серьезные последствия для того, кто ее подписал, и для того, кто пытается ее реализовать", – отметил Новиков.

"Документ для нас не стал новостью, мы говорили об этом во многих медиа, начиная с сентября, а подробно – с ноября этого года. В ноябре, когда выписали подозрение бывшему министру энергетики Демчишину по такой же статье – содействие террористической организации, мы говорили, что повсюду в этом документе, где написано "неустановленное лицо из состава высшего руководства Украины", подразумевается Порошенко", – считает Новиков.

"Мы абсолютно уверены, что все это координируется не из Офиса генпрокурора, а из Офиса президента. В их понимании такая постановка вопроса особенно к Новому году может отвлечь внимание общества от всего, что происходит вокруг действующего президента и в его окружении", – считает адвокат.

"Я себе эту историю называю оливье-гейт. Это – скандал. Это действительно государственный переворот. Когда говорили о государственном перевороте 1 декабря, это был фейк, но государственный переворот 20 декабря – это реальность", – резюмировал Новиков.

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