У Порошенко опровергли фейк о принудительном допросе

Информация о принудительном допросе Петра Порошенко не соответствует действительности. Фото: РБК

Информация о том, что пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко суд разрешил принудительно привести на допрос, не соответствует действительности.

Об этом говорится в заметке на странице политсилы в Facebook.

"Эта информация подавалась как "сенсационная новость" и была массово размещена в различных украинских изданиях и распространена кремлевским агентством "ТАСС". Также фейк опубликовали в телеграмм-канале депутата от "Слуги народа" Юрия Камельчука", - говорится в сообщении.

В "ЕС" также заявили, что медиа атака была инициирована Банковой. Политсила призвала недавно образовавшийся президентом Владимиром Зеленским Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины провести расследование и принять необходимые меры для предупреждения подобных кампаний в будущем.