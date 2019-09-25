У Порошенко оценили выступление Зеленского на Генассамблее ООН

Нардеп Ирина Геращенко похвалила выступление Зеленского в ООН. Фото: Politeka

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко похвалила выступление президента Владимира Зеленского на открытии 74 сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Выступление президента Зеленского на открытые 74 сессии Генассамблеи ООН - достойноеа. Назвал РФ тем, кем она является - агрессором, правильные акценты относительно Донбасса, вспомнил Василия Слепака", - написала она в Facebook.

В то же время Геращенко считает, что Зеленский должен был поднять вопрос миротворцев.

"Чего не хватало, на мой взгляд, это все же позиции по миротворцам. Насколько я понимаю, команда Зеленского пока отказалась от этой идеи. Хотя мне кажется, что миротворцы под эгидой ООН как раз должны были получить широкий мандат временной администрации, способствовать демилитаризации региона и способствовать подготовке к местным выборам", - отметила нардеп.

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Российская агрессия против Украины продолжается. И это война не только в Украине, это война во всей Европе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на сессии Генассамблеи ООН 25 сентября.