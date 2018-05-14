У Порошенко объяснили, когда могут объединиться с "фронтовиками"

Переговоры об объединении БПП и НФ идут с сентября 2017 года. Фото: REUTERS

"Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" могут объединиться в единую партию власти только после президентских выборов 2019 года.

Об этом заявив заместитель председателя фракции БПП Сергей Березенко в интервью Liga.net.

"Сегодня диалог о совместной партии власти не завершён. Я не говорю, что его вообще нет, но он не находится в активной стадии. Идет обсуждение. Соответственно, о фигуре лидера партии говорить рано.

В Украине вначале пройдут президентские выборы. Партийные объединения будут так или иначе зависеть от имени избранного президента. А премьер-министр должен быть исполнительной силой, представляющей власть. Это абсолютно нормальная, европейская практика", - сказал Березенко.

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Переговоры по объединению БПП и "Народного фронта" начались еще в сентябре 2017 года. Периодически слухи об этом процессе всплывают в СМИ, однако результата до сих пор нет. По сообщению СМИ, часть НФ против объединения, в частности министр внутренних дел Арсен Аваков.