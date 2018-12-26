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среда, 26 декабря 2018 17:52

У Порошенко нет шансов быть переизбранным – социологи

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У Порошенко нет шансов быть переизбранным – социологи
Обновленные данные соцопроса, проведенного группой "Рейтинг" показывают, что украинцы не видят Порошенко следующим президентом Украины. Фото: Новые Ведомости

Петр Порошенко не сможет еще раз занять наивысшую государственную должность, поскольку украинцы не видят его следующим президентом Украины. Про это свидетельствуют результаты масштабного исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг".

По результатам последнего социологического опроса, во втором туре выборов Президента Украины Порошенко почти в два раза проигрывает лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Согласно социологии, лидер "Батькивщины" с большим отрывом побеждает всех своих возможных соперников. Так, во втором туре Юлию Тимошенко готовы поддержать 34% избирателей. Тем временем Петр Порошенко остается аутсайдером избирательной гонки: за него свои голоса собирается отдать всего 18% украинцев. Подобное распределение электоральных настроений наблюдается по всей стране: Юлия Тимошенко побеждает у Петра Порошенко во всех 24 областях Украины.

Кроме того, в соответствии с результатами соцопроса, украинцы не верят в то, что Порошенко вообще может стать Президентом снова. Только 12% опрошенных считают, что действующий глава государства победит на выборах.

Социологический опрос проводился в период с 16 ноября по 10 декабря 2018 года. В исследовании, проведенном по методу личного интервью, приняли участие 40 000 респондентов, по 1600 в каждой области Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса). Выборка сформирована с учетом возрастной и гендерной структуры каждой области. Погрешность составляет не более 0.5%.

Напомним, президентские выборы 2019 года станут седьмыми по счету. До сих пор лишь одному украинскому Президенту удавалось занимать эту должность два срока подряд. Леонид Кучма был главой государства с 1994 по 2004 год.

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  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
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