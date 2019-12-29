У Порошенко и Вакарчука объяснили, почему против обмена эксберкутовцев

Порошенко и Вакарчук против включения экс-беркутовцев в списки на обмен. Фото: KP.ua

Политические партии "Европейская солидарность" и "Голос" против обмена бывших беркутовцев, подозреваемых в расстреле Небесной сотни.

Европейская Солидарность" категорически осуждает включение в списки на обмен пленными бывших сотрудников "Беркута", которые причастны к убийствам Небесной сотни во время Революции достоинства", сообщили в "Европейской солидарности".

"Громкие дела нельзя будет довести до конца, заказчиков терактов нельзя будет осудить. Международные суды не получат юридических доказательств организации терактов в Украине. И что не менее опасно: дело Майдана ставится под сомнение", говорытся в заявлении "Голос":

В партии пятого президента Петра Порошенко напомнили, что их лидер добился освобождения более трех тысяч украинских пленных. При этом, отметили в "ЕС", Порошенко находил другие возможности для освобождения.

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В "Европейской солидарности" также заявили, что требуя включить в списки на обмен экс-беркутовцев, Кремль признал свою причастность к расстрелам на Майдане.

У Порошенко считают, что генпрокурор Руслан Рябошапка публично оправдал их освобождение "прямую в зале суда".

В партии Святослава Вакарчука поддержали возвращение заложников, но не под "диктовку Москвы". Там напомнили, что будущий обмен касается только части пленников. В то же время вопрос политзаключенных на территории России и оккупированного Крыма осталось без внимания.

С 27 декабря Киевский апелляционный суд рассматривал апелляции на продолжение мер 5 эксберкутовцам, которых обвиняют в расстрелах во время Майдана в 2014 году. Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко, находящихся в СИЗО, а также Александра Маринченко и Сергея Тамтуру, находящихся под домашним арестом должны передать для обмена пленных самопровозглашенным "ДНР" и "ЛНР", который запланирован на завтра 29 декабря.