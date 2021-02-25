"У нас самые красивые девушки, приглашаем всех" - подчиненный Зеленского

Виталий Ким в должности председателя Николаевской ОГА с ноября прошлого года. Фото: nikvesti.com

Председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким допустил сексистские высказывания во время разговора о развитии туризма в области. Это случилось во время его доклада на Всеукраинском форуме "Украина. 30".

Во время выступления чиновник несколько раз отметил, что "в Николаевской области самые красивые девушки в Украине". 1-й раз сказал это во время обсуждения курортов, в которые власть предлагает инвестировать, сообщают "Буквы".

"Мы предлагаем, чтобы вы инвестировали в дополнительные объекты, любые, мы обеспечим полностью. Вообще у нас самые красивые девушки во всей Украине. Это я буду отстаивать", - сказал председатель ОГА.

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На это председатель Херсонской ОГА Сергей Козырь ответил, что в Херсонской области девушки лучше.

"Это не обсуждается. У нас самые красивые девушки. Поэтому мы приглашаем всех для инвестирования в такие места, например, как гостиницы, сувенирные магазинчики, заведения общественного питания, что угодно", - сказал Ким.

Президент Владимир Зеленский назначил 39-летнего Виталия Кима на должность председателя Николаевской ОГА в ноябре прошлого года. По специальности он экономист, работал в бизнесе.

В прошлом году председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал кандидата в мэры Николаева от СН Татьяну Домбровскую "корабельной сосной". Впоследствии Корниенко извинился за данное высказывание.