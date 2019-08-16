У нас нет аналога Russia Today - у Зеленского подробнее рассказали о русскоязычном канале

"Есть пропаганда здорового образа жизни. В хорошем смысле этого слова пропаганда бренда" Украина "в мире. Отдельный сегмент - русскоязычный канал". ФОТО: Facebook Юрий Костюк

В Украине "в хорошем смысле слова" нету телеканала, который будет отстаивать ее интересы. Нет аналога Russia Today.

Так идею создания украинского русскоязычного канала в интервью "Громадскому" прокомментировал Юрий Костюк, заместителя руководителя Офиса президента по гуманитарным вопросам.

"Идея была какая. Во-первых, канал, который будет работать на внешнюю политику. Канал, который будет на украинском и английском языках вещать, и в том числе на русском. Например, в крупных туристических гостиничных сетях. Вот есть Russia Today. У нас нет , в хорошем смысле этого слова, аналога. То есть определенный канал, который будет отстаивать интересы Украины, рассказывать об Украине", — сказал он.

На уточнение, надо ли Украине пропагандистский телеканал, каким является Russia Today, Костюк ответил - "пропаганда может быть разной".

"Есть пропаганда здорового образа жизни. В хорошем смысле этого слова пропаганда бренда" Украина "в мире. Отдельный сегмент - русскоязычный канал".

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Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, у команды Офиса есть разработанный проект русскоязычного телеканала. Он должен способствовать усилению позиций государства в информационной борьбе.