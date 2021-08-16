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понедельник, 16 августа 2021 18:55

У Кличко уровень поддержки выше – Романенко о причинах атак Банковой на лидера "УДАРа"

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У Кличко уровень поддержки выше – Романенко о причинах атак Банковой на лидера &quot;УДАРа&quot;
Кличко представляет угрозу для Зеленского в качестве кандидата на выборах президента. Фото: hvylya

Президент Владимир Зеленский считает Виталия Кличко своим главным конкурентом на президентских выборах, и именно этим объясняются его атаки на мэра Киева. Об этом написал на сайте "Хвыля" его шеф-редактор, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко.

Романенко называет 5 причин, почему лидер партии "УДАР" Кличко представляет угрозу для Зеленского как кандидат на выборах президента. Первая из них – высокий уровень поддержки Кличко в Киеве.

"Уровень поддержки Виталия Кличко в столице – более 50%, у Зеленского – лишь чуть больше 30%. Это болезненно для Зеленского, учитывая, насколько может быть велика роль Киева в условиях турбулентности", - пишет Романенко.

Вторая причина – это объединение элит вокруг Кличко. По словам Романенко, многие недовольные Зеленским региональные элиты начали смотреть на Кличко как на союзника в противостоянии с Банковой.

Очень существенным фактором шеф-редактор "Хвыли" считает более высокий уровень поддержки Кличко в мире – выше, чем Зеленского. Он отмечает, что Кличко имеет очень сильные позиции в Германии, в то время как Зеленского "Меркель терпеть не может". Про атаку на Кличко уже знают в Европе и Штатах и расценивают как "политический наезд", напоминает Романенко.

Третья причина, по которой Кличко опасен для Зеленского, - это высокая вероятность того, что он станет единой кандидатурой от объединенных сил.

"У Кличко мизерный антирейтинг. В отличие от любого другого возможного конкурента Зеленского из старых элит. И Порошенко, и Бойко, и Тимошенко проигрывают Кличко по этому показателю. Они это понимают, и не исключено, что Кличко станет главным кандидатом от объединенных сил", - пишет Романенко.

Пятой причиной он называет желание президентской власти иметь контроль над финансовыми потоками столицы.

По информации Романенко, власть всерьез возьмется за Кличко в первую очередь, и самые активные действия будут уже на этой неделе, до приезда Меркель и до поездки Зеленского в США.

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