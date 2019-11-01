У Гончарука 15 советников

Среди советников премьера - бывший нардеп из БПП. Фото: kmu.gov.ua

У премьер-министра Алексея Гончарука есть один штатный советник и 14 советников на общественных началах.

Об этом сообщили в Секретариате Кабинета министров, пишет "Укрінформ"

Штатным советником главы правительства является Оксана Сикора.

Среди советников на общественных началах: руководитель программы "Региональное развитие" аналитического центра "Украинский институт будущего" Юрий Голик, политолог Владимир Головатенко, менеджеры проектов в Офисе эффективного регулирования BRDO Яна Горюнова и Светлана Котляревская, юрист, эксперт в области аграрного бизнеса Андрей Заблоцкий, юрист -мижнародник Алексей Дорогань, эксперт по анализу государственной политики Роман Кобец, бывший представитель Центрального офиса реформ при Минрегионе Иван Лукеря, бывший народный депутат от "Блока Петра орошенка" Алексей Мушак, управляющий партнер адвокатского объединения "Адвокатская фирма "Пукшин и партнеры" Александр Пукшин, экономист Александр Роднянский (сын продюсера Александра Роднянского), один из партнеров компании "Hillmont Partners" Джеймс Харт.

Также среди советников - Сергей Дугин и Александр Зинкин.

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Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.