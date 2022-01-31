У депутатов есть секретные планы действий на случай вторжения России

Стефнчук рассказал, что будут делать депутаты в случае введения особого периода. Фото: Верховная Рада

У украинских народных депутатов есть план действий на случай возможного введения в Украине особого периода из-за военной агрессии России.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал об этом во время брифинга, передает "Укринформ".

"Конечно, мы готовы к развитию событий, установленных законодательством Украины, в частности, когда речь идет о случаях, когда может быть в Украине введен особый период. Я не буду называть, чтобы сейчас это не распространялось в СМИ. Конечно, план есть", – сообщил он.

Он будет убеждать депутатов в важности принятия законопроекта об электронном голосовании нардепов.

"Мы должны сделать законодательный предохранитель, чтобы орган законодательной власти не прекращал свою работу при любых обстоятельствах", – подчеркнул Стефанчук.

Существует секретный план действий по случаю исчезновения связи.

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"Если не будет интернета, если связь теряется, у депутатов есть соответствующие пакеты. Они находятся под секретным режимом. Они их открывают и там написано, что делать, если плохая связь: нужно первое, второе, третье, когда собираемся в Верховной Раде, на каком месте. Это все прописано. Единственное, что это режим секретности, поэтому я не могу это комментировать", – сказал спикер.

В случае полномасштабного вторжения президент России Владимир Путин "не остановится на Украине". Настоящая цель РФ – атаковать европейскую демократию, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.