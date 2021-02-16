У Байдена следят за попыткой уволить Сытника

Советник Байдена опубликовал в Twitter статью, касающуюся Сытника. Фото: zn.ua

Внешнеполитический советник президента США Джо Байдена Майкл Карпентер следит за попыткой уволить директора НАБУ Артема Сытника с помощью изменения законодательства.

Он выложил в Twitter ссылку на публикацию Kyiv Post о личной заинтересованности президента Владимира Зеленского в освобождении Сытника. К своему сообщению Карпентер добавил емодзи "глаза", сообщает "Зеркало недели".

На это сообщение обратил внимание председатель правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

"На скрине вы видите свежий твит Майкла Карпентера - одного из ключевых внешнеполитических советников Байдена в отношении России, Украины, Евразии. Профильные эксперты и журналисты хорошо знают его имя и влияние", - написал он в Facebook.

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В 2017 году Карпентер был сотрудником Министерства обороны США. Тогда он критиковал попытки тогдашней власти уволить Сытника путем формирования лояльной комиссии для аудита НАБУ. Карпентер обещал добиваться свертывания помощи Украине в случае снятия Сытника с должности.

"Зеленский должен прямо завтра уволить людей, которые толкают в пропасть и его, и всю страну. Эти люди угрожают национальной безопасности Украины значительно больше всех слое вместе взятых", - добавил Шабунин.

Кабмин подготовил законопроект, который позволяет уволить директора НАБУ Артема Сытника. Предложенная процедура также гарантирует президенту Владимиру Зеленскому избрание подконтрольного ему директора НАБУ, сообщил председатель ГПК Виталий Шабунин.