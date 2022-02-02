У Байдена не будут называть "неизбежным" вторжение РФ в Украину

 
Ексклюзивы
1/5
"Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"
"Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"
Просмотров: 657
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" блоггеры
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" блоггеры
Просмотров: 1296
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
"Война неизбежна, но чем позже она будет – тем лучше" – Евгений Дикий
Просмотров: 1206
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
Просмотров: 1630
В Украине с оружьем 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
В Украине с оружьем 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
Просмотров: 1494
Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента
Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента
Просмотров: 1206
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
Просмотров: 8604
"Украина станет сильнее" - как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
"Украина станет сильнее" - как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
Просмотров: 810
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
Просмотров: 450
Со сметаной и изюмом: правая рука спикера назвал самое вкусное блюдо в Раде
Со сметаной и изюмом: правая рука спикера назвал самое вкусное блюдо в Раде
Просмотров: 828
Фото
Все фото
14
6
22
3
3
&quot;Рупор Кремля! Помойка!&quot; - сотни людей окружили телеканал &quot;НАШ&quot;: фото, видео
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
Обнародовали ответы НАТО и США на требования Кремля о &quot;гарантиях безопасности&quot;
Обнародовали ответы НАТО и США на требования Кремля о "гарантиях безопасности"
&quot;Не слуги народа&quot; - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
Жена Медведчука &quot;пошла&quot; нищенствовать
Жена Медведчука "пошла" нищенствовать
Украинцев спросили, поддерживают ли они союз Украины, Польши и Великобритании
Украинцев спросили, поддерживают ли они союз Украины, Польши и Великобритании
Видео
Все видео
Джонсон выложил видео возле Софии Киевской и предупредил Путина
Джонсон выложил видео возле Софии Киевской и предупредил Путина
НАБУ показало видео, как нардеп Кузьминых берет взятку
НАБУ показало видео, как нардеп Кузьминых берет взятку
Побоище в горсовете: нардепу Дмитруку светит уголовная ответственность
Побоище в горсовете: нардепу Дмитруку светит уголовная ответственность
"Украина станет сильнее" - как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
"Украина станет сильнее" - как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
Борис Джонсон прибыл в Украину
Борис Джонсон прибыл в Украину
Интервью
1/5
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 855
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 324
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 1008
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 999
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6939
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
31 января 2022
Просмотров: 693
Стандарти спільноти
"Долучайтеся до цілодобової молитви за мир в Україні", – пише знайома Ольга у фейсбуці. Ділять час по 15 хв. Немає охочих молитися з третьої ...
среда, 02 февраля 2022 22:24

У Байдена не будут называть "неизбежным" вторжение РФ в Украину

  Комментировать
У Байдена не будут называть &quot;неизбежным&quot; вторжение РФ в Украину
Псаки объяснила позицию Белого дома по поводу возможного вторжения России. Фото: Getty Images

Белый дом больше не будет употреблять слово "imminent", что в переводе с английского означает неизбежный, угрожающий или нависающий, для оценки возможной угрозы масштабного вторжения РФ в Украину. В Вашингтоне объяснили, что это слово было употреблено неуместно.

Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает "Укринформ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден уточнил политику США касаемо "незначительного" вторжения РФ в Украину

"Я использовала это слово однажды. Я думаю, что другие использовали его когда-то. А потом мы прекратили использовать его, потому что я думаю, что это послало сигнал, который мы не собирались посылать, как будто мы знаем, что президент Путин принял решение" , – объяснила Псаки.

Псаки также сказала, что решение Байдена развернуть 3000 американских военных в Восточной Европе было принято после обширных консультаций с союзниками. Она отметила, что этот шаг не был вызван конкретными событиями последних дней.

Она возразила, что развертывание можно рассматривать как эскалацию напряженности.

"Здесь важно четко понимать, что есть один агрессор. Этим агрессором является Россия", – сказала Псаки.

На прошлой неделе Псаки сказала, что вторжение российских войск в Украину продолжает быть "неизбежным".

На это негативно отреагировали в Киеве. Украинские чиновники, включая президента Владимира Зеленского, не согласились и заявили, что такие описания могут вызвать панику и экономические потрясения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У Байдена не будут называть "неизбежным" вторжение РФ в Украину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
февраля

Книгу Джеймса Джойса запретили из-за сцены с мастурбацией

Самое читаемое
Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает
Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает
 Просмотров: 61812
Жена Медведчука &quot;пошла&quot; нищенствовать
Жена Медведчука "пошла" нищенствовать
3
 3 Просмотров: 19413
Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже
Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже
6
 Просмотров: 11736
&quot;Не слуги народа&quot; - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
22
 Просмотров: 8604
Осталось шесть сирот: рассказали об убитой под Киевом семье бизнесменов
Осталось шесть сирот: рассказали об убитой под Киевом семье бизнесменов
 Просмотров: 6660
Политика
Готов сложить мандат - Трухин прокомментировал ситуацию с аварией
Готов сложить мандат - Трухин прокомментировал ситуацию с аварией Просмотров: 369
"Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"
"Трухина первыми будут "мочить" свои" – к чему приведет скандал с ДТП "слуги"
 Просмотров: 657
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
"Рупор Кремля! Помойка!" - сотни людей окружили телеканал "НАШ": фото, видео
14
 Просмотров: 1639
Порошенко в интервью итальянской Corriere della Sera призвал дать Украине оружие
Порошенко в интервью итальянской Corriere della Sera призвал дать Украине оружие Просмотров: 216
Джонсон выложил видео возле Софии Киевской и предупредил Путина
Джонсон выложил видео возле Софии Киевской и предупредил Путина
 Просмотров: 2043
Больше всего комментируют
11
Порошенко почти догнал Зеленского – свежий рейтинг от социологов
3
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
3
Жена Медведчука "пошла" нищенствовать
2
Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности страны
1
Монастырский о задержании организаторов беспорядков: "Скоро услышим и другие имена"
Голосов: 1148
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть