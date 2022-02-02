У Байдена не будут называть "неизбежным" вторжение РФ в Украину

Псаки объяснила позицию Белого дома по поводу возможного вторжения России. Фото: Getty Images

Белый дом больше не будет употреблять слово "imminent", что в переводе с английского означает неизбежный, угрожающий или нависающий, для оценки возможной угрозы масштабного вторжения РФ в Украину. В Вашингтоне объяснили, что это слово было употреблено неуместно.

Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает "Укринформ".

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"Я использовала это слово однажды. Я думаю, что другие использовали его когда-то. А потом мы прекратили использовать его, потому что я думаю, что это послало сигнал, который мы не собирались посылать, как будто мы знаем, что президент Путин принял решение" , – объяснила Псаки.

Псаки также сказала, что решение Байдена развернуть 3000 американских военных в Восточной Европе было принято после обширных консультаций с союзниками. Она отметила, что этот шаг не был вызван конкретными событиями последних дней.

Она возразила, что развертывание можно рассматривать как эскалацию напряженности.

"Здесь важно четко понимать, что есть один агрессор. Этим агрессором является Россия", – сказала Псаки.

На прошлой неделе Псаки сказала, что вторжение российских войск в Украину продолжает быть "неизбежным". На это негативно отреагировали в Киеве. Украинские чиновники, включая президента Владимира Зеленского, не согласились и заявили, что такие описания могут вызвать панику и экономические потрясения.