У Авакова оперативно отреагировали на обыски в "РИА Новости"

В "РИА Новости Украина" проходят обыски. Фото: dumka.odessa.ua

Ресурс "РИА Новости Украина" является частью информационной войны России против Украины.

Об этом сказал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в комментарии одному из телеканалов.

"Присутствие такого информационного ресурса как "РИА Новости", который является откровенным вражеским пропагандистским средством массовой информации, осуществляет информационный террор в рамках гибридной войны Российской Федерации против нашего государства, недопустимо", - подчеркнул он.

По информации Шкиряка, в этом деле могут быть дальнейшие задержания.

"Сейчас решается вопрос о задержании. Возможно, это будет несколько человек", - отметил он.

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Служба безопасности Украины проводит обыски в киевском офисе информационного агентства "РИА Новости Украина". По данным СБУ, медиаструктура использовалась страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины. Сейчас решается вопрос о задержании руководителя "РИА Новости Украина".