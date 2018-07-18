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среда, 18 июля 2018 16:17

У Януковича требуют от Луценко извинений и пригрозили судом

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Адвокаты президента-беглеца Виктора Януковича ждут от генпрокурора Юрия Луценко публичных извинений за обвинения в хищении $40 млрд.

С соответствующим письмом к Луценко обратилась британская юридическая фирма Joseph Hаge Aaronson LLP (JHA LLP), представляющая интересы Януковича, пишет "Страна".

Английские адвокаты назвали клеветой заявление Луценко на заседании ООН 23 мая 2018 года. Тогда генпрокурор сообщил о причастности Януковича и его окружения к хищению $40 млрд и о спецконфискации $1,5 млрд по решению Краматорского районного суда.

Автор: strana.ua
 
Автор: strana.ua
 

В письме юристы отмечают, что ни одна страна мира не нашла каких-либо средств или активов, принадлежащих Януковичу, и не заморозила их. Кроме того, даже в Украине нет ни одного обвинения в хищении средств Януковичем. А в решении Краматорского райсуда экс-гарант не является ни свидетелем, ни подозреваемым.

Адвокаты настаивают, чтобы Луценко "официально и публично извинился и отказался от этих обвинений" или предоставил JHA LLP конкретные судебные решения, подтверждающие вину Януковича в хищении средств.

В JHA LLP отметили, что любой ответ Луценко или его отсутствие будет доказательством по делам об обжаловании санкций ЕС и сможет быть использован в судебных процессах против самого Луценко.

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Виктор Янукович сбежал из Украины 23 февраля 2014 года. С тех пор живет в России. Экс-президента обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене, пособничестве РФ. Ему грозит пожизненное заключение. 5 июля 2017 года в эфире российского "Первого канала" Янукович заявил, что не желает принимать участие в судебном процессе.

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