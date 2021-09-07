Тысячи тайных сотрудников и опасные операции - создали военную разведку

7 сентября в Украине отмечают День военной разведки. Оборонное работает уже 29 лет.

В этот день 1992 года президент Леонид Кравчук подписал указ о создании разведывательного органа стратегического уровня.

Автор: gur.gov.ua Эмблема

Ранее подобные структуры были подчинены Москве. Однако с обретением независимости необходимо было создать новую систему военной разведки.

В феврале 1992 года начали формирование управления разведки Главного штаба ВСУ. Впоследствии появился новый орган -Управление военной стратегической разведки Министерства обороны, который в 1994 году переименовали в Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские спецназовцы показали уникальные кадры операции в Кабуле

Военная разведка добывает и анализирует информацию для определения концепции развития вооруженных сил, подготовки стратегических планов и проведения военных операций. Кроме этого, разведчики координируют деятельность вооруженных сил, руководство аппаратами военных атташе в зарубежных странах.

Работа военной разведки поддерживает обеспечение национальных интересов и государственной политики Украины.

Каждое подразделение выполняет отдельные задания, которые разрабатывают в печатном или графическом виде. Кадры на службу подбирают тщательно. Учитывают образование, личные качества, опыт работы по своей специальности, знание иностранных языков и тому подобное. Для работы за рубежом выбирают только лучших сотрудников.

Руководителем Главного управления разведки с 5 августа 2020 является Кирилл Буданов.

Автор: gur.gov.ua Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов

Министр обороны Украины Андрей Таран поздравил разведчиков с праздником и поблагодарил их за эффективную работу.

"Благодаря успешному сочетанию агентурной, технической и специальной разведок, мощным информационно-аналитическим ресурсам, весомому интеллектуальному потенциалу и слаженной работе тысяч сотрудников военной разведки оказываются реальные и потенциальные угрозы, которые создают опасность национальным интересам украинцев, что позволяет военно-политическому руководству нашего государства принимать важные стратегические решения и осуществлять превентивные меры в противостоянии "великодержавным" амбициям и агрессивной военной политике Российской Федерации", - сказал Таран.

Издание Bellingcat планирует выпустить расследование о деле "вагнеровцах" в ближайший месяц. Хотят выдать сразу три продукта. 29 июля 2020 года в Беларуси силовики сообщили о задержании 33 боевиков неофициальной частной военной компании "Вагнер". Несмотря на запросы Украины об экстрадиции боевиков, белорусские власти передала их России.