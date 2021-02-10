Тяжеловес Вирастюк идет на довыборы в Раду

Вирастюк идет в политику. Фото: Фейсбук

Партия "Слуга народа" завтра во время съезда утвердит кандидатом в народные депутаты на 87 округе в Ивано-Франковской области тяжеловеса Василия Вирастюка.

Конкуренцию на 87-м округе Вирастюку составят представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко, кандидат от "Европейской солидарности" Маруся Зверобой (Елена Самбул) и представитель "Свободы" Руслан Кошулинский, сообщает LB.ua, ссылаясь на собственные источники.

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Довыборы в Верховную Раду назначили на 28 марта 2021 года из-за того, что действующий нардеп от "Слуги народа" Зиновий Андреевич сложил полномочия народного избранника в связи с избранием его на должность городского головы города Надвирна Ивано-Франковской области.