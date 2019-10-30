Тягнибок - власти: Земля, которую вы жаждете распродать, будет гореть у вас под ногами

Лидер "Свободы" Олег Тягнибок: "Тот, кто продает землю, продает мать". Фото: Украинская Православная Церковь

30 октября 2019 года представители Всеукраинского объединения "Свобода" присоединились к акции аграриев, которые на площади Конституции протестовали против планов властей распродать украинские земли.

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Обращаясь к украинцам, которые не согласны с намерением властей ввести рынок сельскохозяйственной земли, лидер "Свободы" Олег Тягнибок сказал: "Братья и сестры украинцы! Как мы относимся к нашим матерям? Что мы чувствуем, произнося "мама"? Кто способен продать свою маму? Такое может сделать только негодяй и урод. Для нас, украинцев, земля - это ​​есть родная мать. Тот, кто продает землю, продает мать. И тот, кто продаст землю, так же осиротеет. Неужели история ничему не учит?! Может, для какой-то другой нации земля имеет меньшее значение, но не для украинцев. В эпоху Руины оккупанты пришли и забрали у казаков землю. Чем это закончилось? Крепостничеством. В более новые времена московиты, большевики, советы - и забрали у украинского крестьянина землю. Закончилось страшными репрессиями.

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Каждая предыдущая власть мечтала сделать тоже самое - продать украинскую землю. Но не решались из-за давления общества, из-за страха перед массовым восстанием крестьянства. 2 октября они приняли решение продать стратегические предприятия, в том числе военно-промышленного комплекса. И теперь обещают, мол, распродадим землю - и украинцы разбогатеют. Но с 91-го года распродано 29 тысяч государственных предприятий - и что, зажили украинцы как арабские шейхи? Нет, они и дальше - нищета. Осталась земля. Они хотят и ее распродать ради собственной наживы, и им безразлично, как дальше здесь будут жить украинцы и их дети. В их понимании "свободный рынок земли" - это полный дерибан.

Хочу сказать всем тем депутатам, чиновникам, министрам и президенту, который уже подтвердил в Мариуполе намерение ввести свободный рынок земли: у вас земля, которую вы хотите продать, будет гореть под ногами! Убежден, что украинцы, патриоты не дадут им спокойно жить на земле. Надо сейчас, пока они еще не проголосовали, давить на них всеми возможными методами: пикетировать их дома, там, где они работают, не давать им прохода. Им надо дать понять, что украинец не допустит, чтобы у нас завтра снова был голодомор".

Власть анонсирует запуск рынка земли с 1 октября 2020 года. Реформа, которую предлагает правительство, позволит скупить землю иностранцам. Наши агроолигархи на это не имеют ресурсов. Могут выступать лоббистами или посредниками для иностранных компаний. Для этого нужны миллиарды долларов здесь и сейчас, наличными, считает экономист Борис Кушнирук.