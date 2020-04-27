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понедельник, 27 апреля 2020 13:28

"Ты на кого руку поднял? Да ну, не гони, ты че" - появилось видео нападения заместителя Кличко на полицию

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Патрульная полиция Украина опубликовала видео нападения заместителя председателя КГГА Владимира Слончака на полицейского в Киеве 26 апреля.

  После инцидента чиновника уволили.
После инцидента чиновника уволили.

Правоохранители рассказали, что остановили автомобиль, в котором находился чиновник, потому что машина ехала с выключенными фарами.

Во время общения с женщиной-водителем у нее заметили признаки алкогольного опьянения. Слончак пытался запугать патрульных, произошло столкновение:

"Ты на меня голос не повышай. Ты на кого руку поднял, ты че? Да ну, не гоне, ты че".

При этом женщина за рулем говорит: "Оставьте его в покое лучше. Будут проблемы реально".

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Патрульные задержали заместителя председателя КГГА на ул. Льва Толстого.

Против чиновника открыли уголовное производство по статье "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Ему грозит до 5 лет заключения.

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