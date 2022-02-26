Twitter запретил россиянам зарегистрироваться

 
Ексклюзивы
1/5
России некого выводить в бой – Жданов
России некого выводить в бой – Жданов
1 Просмотров: 10341
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
Просмотров: 34320
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Просмотров: 6813
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Просмотров: 3555
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
Просмотров: 5121
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
Просмотров: 702
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
Просмотров: 1008
Путин проиграл еще одно сражение. Мы никогда не сдадимся
Путин проиграл еще одно сражение. Мы никогда не сдадимся
Просмотров: 4608
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
Просмотров: 819
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3717
Фото
Все фото
1
60
5
3
11
&quot;Вирішується доля Європи&quot; - Зеленський звернувся до лідерів ЄС
"Вирішується доля Європи" - Зеленський звернувся до лідерів ЄС
&quot;Межигорье без Януковича&quot; - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Российские дипломаты сожгли документы перед бегством
Российские дипломаты сожгли документы перед бегством
&quot;Россияне, вы нам не братья&quot; - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
"Россияне, вы нам не братья" - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
&quot;Мой последний твит на русском&quot; - сети массово переходят на украинский язык
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
Видео
Все видео
"Все мы на месте" - Зеленский обратился к украинцам
"Все мы на месте" - Зеленский обратился к украинцам
"Путин никогда не захватит Украину, сколько солдат, ракет или ядерного оружия у него не было" - Порошенко
"Путин никогда не захватит Украину, сколько солдат, ракет или ядерного оружия у него не было" - Порошенко
Критически важно продержаться эту ночь – командир Теробороны Галушкин
Критически важно продержаться эту ночь – командир Теробороны Галушкин
Стыдно и страшно - известные россияне протестуют против войны
Стыдно и страшно - известные россияне протестуют против войны
Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери российскому врагу
Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери российскому врагу
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 13626
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 6750
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 4212
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 828
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2754
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
25 февраля 2022
Просмотров: 1242
Покажіть мій окоп
Ми не нариємо собі у дніпровських кручах під Запоріжжям мобільного американського комплексу THAAD, здатного захистити військові бази і стратегічні ...
суббота, 26 февраля 2022 18:53

Спецтема: Напад Росії на Україну

Twitter запретил россиянам зарегистрироваться

  Комментировать
Twitter запретил россиянам зарегистрироваться

Социальная сеть Twitter запретила пользователям в Российской Федерации создавать новые аккаунты.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Спасибо! Ждем Facebook и Instagram", - написал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Официально: США ввели санкции против Путина и Лаврова

Ранее Facebook запретил российским государственным СМИ размещать рекламу или монетизировать на своей платформе. Ограничение касается любой точки мира.

24 февраля президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале "военной операции" в Украине. Кремль назвал военные преступления РФ против Украины "освобождением от гнета".

26 февраля все страны Европейского Союза согласовали отключение РФ от SWIFT. Последней согласилась Германия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Twitter запретил россиянам зарегистрироваться». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США Просмотров: 79935
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам 3 Просмотров: 58516
Истребители Китая вошли в воздушное пространство Тайваня - СМИ
Истребители Китая вошли в воздушное пространство Тайваня - СМИ Просмотров: 51394
Зеленский и Путин подробно обсудят мир и прекращение огня – ОП
Зеленский и Путин подробно обсудят мир и прекращение огня – ОП 1 Просмотров: 46702
Поймали женщину, рисовавшую метки для оккупантов
Поймали женщину, рисовавшую метки для оккупантов Просмотров: 45814
Политика
Украина отказалась от переговоров на путинских условиях — в Кремле угрожают наступлением
Украина отказалась от переговоров на путинских условиях — в Кремле угрожают наступлением Просмотров: 2718
России некого выводить в бой – Жданов
России некого выводить в бой – Жданов
 1 Просмотров: 10287
США выделили Украине оборонную помощь на $350 млн
США выделили Украине оборонную помощь на $350 млн Просмотров: 648
Венгрия выступила за отключение России от SWIFT
Венгрия выступила за отключение России от SWIFT Просмотров: 2196
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
 Просмотров: 34158
Больше всего комментируют
11
"Неонацисты, бендеровцы" – у Путина истерика после трупов российских оккупантов
5
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной в Беларуси
3
Путин не победит в этой войне – канцлер ФРГ Шольц
3
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам
3
Лавров назвал военные преступления России против Украины "освобождением от гнета"
Голосов: 2220
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть