Twitter запретил россиянам зарегистрироваться

Социальная сеть Twitter запретила пользователям в Российской Федерации создавать новые аккаунты.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Спасибо! Ждем Facebook и Instagram", - написал.

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Ранее Facebook запретил российским государственным СМИ размещать рекламу или монетизировать на своей платформе. Ограничение касается любой точки мира.

24 февраля президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале "военной операции" в Украине. Кремль назвал военные преступления РФ против Украины "освобождением от гнета". 26 февраля все страны Европейского Союза согласовали отключение РФ от SWIFT. Последней согласилась Германия.