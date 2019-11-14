Туск - Зеленскому: "Реформы активизировались"

Туск заверил Зеленского в своей поддержке. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Европейского совета Дональдом Туском.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Стороны обсудили ход реализации договоренностей 21-го саммита Украина - ЕС.

Туск поздравил существенную активизацию реформ в Украине, в частности в контексте выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Отдельной темой разговора была энергетическая безопасность в Европе и ситуация вокруг проекта "Северный поток - 2".

Туск заверил Зеленского в своей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реформ.

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Европейский союз поддерживает планы правительства открыть рынок земли в Украине. Соответствующее заявление представительство ЕС опубликовало 13 ноября.