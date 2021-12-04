Турция поставит в Украину еще 24 ударных беспилотника Bayraktar - СМИ

Издание отмечает, что Киев ранее получил "значительно больше Bayraktar, чем сообщали официальные источники. Фото: пресс-служба ОП

В ближайшее время Турция поставит в Украину еще 24 ударных беспилотника Bayraktar. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщило агентство Bloomberg.

Ссылаясь на источники в турецком правительстве и руководстве компании-производителе ударных дронов Baykar, издание отмечает, что Киев ранее получил "значительно больше Bayraktar, чем сообщали официальные источники".

Кроме того, по данным агентства, Турция подписала соглашение с Украиной по строительству космических ракет типа Зенит-2, что, как указано, "может помочь стране в разработке баллистических снарядов".

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На полигоне "Широкий лан" Николаевской области украинские военные испытали разведывательно-ударные комплексы Bayraktar и противотанковые ракетные комплексы Javelin.