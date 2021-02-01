Тупицкий подал в суд на Зеленского

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий в Верховном суде обжаловал указ президента Владимира Зеленского о своем отстранении от должности судьи КСУ.
"1 февраля в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, в котором истец оспаривает указ президента Украины от 29 декабря 2020 № 607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" с момента его принятия", - сообщает пресс-служба Верховного суда.
На портале "Судебная власть" указали, что истцом по делу является Тупицкий, а ответчиком - Зеленский.
Тупицкий просит признать указ противоправным и недействительным.
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В деле уже определены коллегию судей. Ее будут рассматривать главный судья, судья-докладчик Ян Берназюк, судьи Лариса Мороз, Анна Бучик, Игорь Железный и Андрей Рыбачук.
НАЗК составило протоколы в отношении судей Конституционного суда Игоря Слиденко, Владимира Мойсика и Ирину Завгороднюю. Их подозревают в конфликте интересов при принятии решения об отмене в октябре уголовной статьи за недостоверное декларирование, сообщил глава ведомства Александр Новиков.
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