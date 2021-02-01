Тупицкий подал в суд на Зеленского

Тупицкий обжаловал свое отстранение. Фото: УНИАН

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий в Верховном суде обжаловал указ президента Владимира Зеленского о своем отстранении от должности судьи КСУ.

"1 февраля в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, в котором истец оспаривает указ президента Украины от 29 декабря 2020 № 607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" с момента его принятия", - сообщает пресс-служба Верховного суда.

На портале "Судебная власть" указали, что истцом по делу является Тупицкий, а ответчиком - Зеленский.

Тупицкий просит признать указ противоправным и недействительным.

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В деле уже определены коллегию судей. Ее будут рассматривать главный судья, судья-докладчик Ян Берназюк, судьи Лариса Мороз, Анна Бучик, Игорь Железный и Андрей Рыбачук.

НАЗК составило протоколы в отношении судей Конституционного суда Игоря Слиденко, Владимира Мойсика и Ирину Завгороднюю. Их подозревают в конфликте интересов при принятии решения об отмене в октябре уголовной статьи за недостоверное декларирование, сообщил глава ведомства Александр Новиков.