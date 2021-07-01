Тупицкий планирует судиться с КСУ. Хочет миллион гривен

Тупицкий подал в суд на КСУ. Фото: РБК

Бывший председатель Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий подал иск против КСУ в Окружной административный суд Киева.

Хочет отсудить более 900 000 гривен судейской зарплаты, говорится в сообщении на сайте суда.

Тупицкий требует признать противоправной бездеятельность КСУ относительно непогашения задолженности, возникшей из-за невыплаты в полном объеме зарплаты в период с 18 апреля по 28 августа 2020 года.

По его мнению, в этот период ему выплачивали деньги с нарушением положений Конституции и закона о КСУ. Он также просит суд обязать КСУ выплатить ему более 900 000 гривен.

"Сейчас ОАСК решает вопрос открытии производства по административному делу", - говорится в сообщении.

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27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы бывшего президента Януковича с 2013 года о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда.