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суббота, 05 февраля 2022 16:25

"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности

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&quot;Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат&quot; – политолог о политической ответственности
"ДТП – не столь страшная вещь, никто не умер. Но серьезной она стала из-за полной безнаказанности", говорит Алексей Голобуцкий. Фото: "Зеркало недели"

Видео с нардепом Александром Трухиным из нагрудных камер полицейских на месте ДТП могло быть сливом оппонентов президента Владимира Зеленского. Такие истории легко выпускать в нужный момент из-за безнаказанности власти. Об этом Gazeta.ua рассказал политический эксперт Алексей Голобуцкий.

"Слив видео мог быть спланированной акцией оппонентов властей, которые имели доступ к МВД. Они дали возможность властям в убежище к президенту погрузиться в эту тематику. И это успешно сделали. ДТП – не столь страшная вещь, никто не умер. Но серьезной проблема стала из-за полной безнаказанности. Все следствие легко останавливается, когда речь идет о народном депутате. Та манера, с которой Трухин разговаривает на видео, – полное дно. .

Если бы не было видео, то о деле не упомянули бы, отмечает эксперт.

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"У Трухина была определенная ценность для Офиса президента. И потому решили закрыть глаза на эти факты. Хотя это и подставляет партию. Во власти надеялись, что это никогда не выплывет. Как любители в политике не привыкли, что всегда можно ожидать такого удара", – говорит Голобуцкий.

Пока нет видео, что Трухин находился за рулем, он спокойно рассказывать, что этого не было, говорит эксперт.

"О взятках – это был намек. Он не дал на камеру. Криминала там особо нет. Лишат прав, возможно. Самое главное здесь – политическая ответственность. Исключение из фракции, лишение мандата. Учитывая резонанс, если "слуги", не потеряли здравый смысл. , должны показать, что они якобы справедливы", – добавляет Голобуцкий.

Авария с участием автомобиля нардепа, баллотировавшегося от партии "Слуга народа", Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе вблизи Киева. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию ​​и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo.

1 февраля журналисты распространили видео с нагрудных полицейских камер, которые были на месте ДТП. На кадрах видно, что Трухин пытался покинуть место аварии. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. И обещал поговорить с Денисом Монастырским.

Нардеп был исключен из партии "Слуга народа".

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