Труханов вступился за Жванецкого

4 марта во время аппаратного совещания мэр Одессы Геннадий Труханов осудил тех, кто критикует Михаила Жванецкого

4 марта в ходе аппаратного совещания мэр Одессы Геннадий Труханов осудил тех, кто критикует Михаила Жванецкого и выступает против проведения его концертов.

Он заявил, что Михаил Михайлович — почетный гражданин Одессы, президент Всемирного клуба одесситов — организации, которую знают и уважают во всем мире.

"Михаилу Михайловичу в этом году исполнится 85 лет и, конечно, по традиции планируются его концерты в марте. Но вот такие полуграмотные недоросли посчитали, что они будут решать в миллионом городе какие концерты надо проводить, а какие нет. Кто является гордостью Одессы. Имя Жванецкого вмонтировано в историю Одессы таким образом, что его никогда не забудут и всегда будут с уважением отзываться. А имена этих мерзавцев — их как никто не знал и не помнил, так и не будет знать. И мне очень неприятно было, что такая информация вообще появилась. Я уверен, что и культурная интеллигенция и все одесситы без исключения понимают и поддерживают Михаила Михайловича и благодарят за его жизненную позицию и любовь к Одессе", — заявил Геннадий Труханов.

После этого он обратился к сатирику.

"Михаил Михайлович, Одесса Вас ждет, мы Вас любим. Конечно, ждем Вас с новыми шутками, новыми рассказами. В Одессе Вы всегда в наших сердцах есть и будете. Поэтому не переживайте — Одесса с Вами", — заявил мэр Одессы.