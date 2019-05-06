Труханов отправил себя в командировку на курорт

Труханов с собой взял двух чиновниц. Фото: Геннадий Труханов/facebook

Мэр Одессы Геннадий Труханов поехал в служебную командировку в итальянский город Генуя.

Соответствующее распоряжение он подписал 3 мая.

"Отбываю в командировку в город Генуя (Итальянская Республика) сроком на 4 календарных дня — с 5 по 8 мая 2019 года, для проведения рабочих переговоров по развитию сотрудничества", - говорится в документе.

С собой Труханов взял директора департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяну Маркову и и.о. директора департамента международных связей Одесского горсовета Александру Олейникову.

Последним пунктом документа он указал такой: "Контроль за выполнением этого распоряжения оставляю за собой".

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