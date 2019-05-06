Труханов отправил себя в командировку на курорт

Мэр Одессы Геннадий Труханов поехал в служебную командировку в итальянский город Генуя.
Соответствующее распоряжение он подписал 3 мая.
"Отбываю в командировку в город Генуя (Итальянская Республика) сроком на 4 календарных дня — с 5 по 8 мая 2019 года, для проведения рабочих переговоров по развитию сотрудничества", - говорится в документе.
С собой Труханов взял директора департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяну Маркову и и.о. директора департамента международных связей Одесского горсовета Александру Олейникову.
Последним пунктом документа он указал такой: "Контроль за выполнением этого распоряжения оставляю за собой".
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