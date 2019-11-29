Труба в недавних интервью фактически признал себя виновным в систематических нарушениях закона - адвокат Головань

 
Ексклюзивы
1/5
Чтобы не было, как в 90-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 90-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 234
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2215
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1053
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 999
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1224
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 927
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1044
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11394
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1764
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
10
3
4
3
5
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Боковые колесики куда дели? – по сети гуляют фотожабы на велосипед Зеленского
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Видео
Все видео
Экс-глава АП и соратник кума Путина Райнин имеет госохрану
Экс-глава АП и соратник кума Путина Райнин имеет госохрану
Зашквары - это нормально: Мендель прокомментировала скандалы в "Слуге народа"
Зашквары - это нормально: Мендель прокомментировала скандалы в "Слуге народа"
Мендель дала интервью на русском и нарвалась на критику в сети
Мендель дала интервью на русском и нарвалась на критику в сети
Журналисты показали, как чиновники в Днипре ездят на ковер к Корбану
Журналисты показали, как чиновники в Днипре ездят на ковер к Корбану
Вылетая из Украины, Зеленский вспомнил о бюджетниках
Вылетая из Украины, Зеленский вспомнил о бюджетниках
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6507
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2907
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2322
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1323
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1242
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 ноября 2019
Просмотров: 198
Все з собою
Змалку та й досі я зачарований майстрами-кустарями. Є в їхньому способі існування щось од дитячої мрії: щоб усе, що любиш, ти робив сам, так, як ...
пятница, 29 ноября 2019 11:06

Труба в недавних интервью фактически признал себя виновным в систематических нарушениях закона - адвокат Головань

  Комментировать
Труба в недавних интервью фактически признал себя виновным в систематических нарушениях закона - адвокат Головань
Адвокат Игорь Головань: "Журналисты "раскрутили" Трубу на целый букет статей Уголовного кодекса"

Заявления директора Государственного бюро расследований Романа Трубы в последних интервью должны "заинтересовать" генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Об этом в своем блоге на "УП" пишет адвокат Петра Порошенко Игорь Головань, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, журналисты "раскрутили" Трубу на целый букет статей УК.

"Тут тебе и 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя), и 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и 367 (Служебная халатность), и 369-2 (Злоупотребление влиянием)", - отметил адвокат.

В качестве примера адвокат приводит цитату из интервью Трубы: "Директор ГБР не является руководителем органа досудебного расследования. Я не в праве давать какие-либо указания следователю".

Однако, по словам Голованя, и в этом интервью, и во многих других, Труба не таясь признается в многочисленных фактах влияния на следователей.

"Более того, прямые указания Трубы исполняющему обязанности руководителя Первого управления организации досудебных расследований еще летом разошлись по Интернету. Труба сам признал отсутствие иллюзий относительно своего статуса, а потому можно считать доказанным, что на следователей он влияет умышленно", - подчеркнул адвокат.

По словам Голованя, поскольку о сопротивлении следователей ГБР незаконному влиянию не слышно, они этому влиянию подчиняются.

"Значит, процессуальная самостоятельность следователей ГБР - пустая формальность. ГБР как правоохранительного органа на сегодняшний день не существует, что является прямым результатом деятельности Трубы и его сообщников", - сказал Головань.

Адвокат отметил, что слова Трубы "У меня было несколько (две или три) встречи с руководителями АП или экс-президентом. Сегодня встреч с представителями Офиса президента - очень много" - говорят сами за себя.

"Труба "морозится" когда его спрашивают о регистрации в модном сейчас "турборежиме" лживых и клеветнических заявлений Портнова. Хотя признает, что принцип действующего Уголовно-процессуального кодекса - чтобы все обращения регистрировались и по ним открывались уголовные производства. В то время, как незаконных отказов ГБР в регистрации уголовных производств тысячи", - продолжил Головань.

Адвокат отметил, что "под руководством Трубы ГБР настолько "независимое и беспристрастное", что без проблем регистрирует только заявления многолетних друзей должностных лиц президентского офиса".

"Общеизвестно, что логово Трубы и его приспешников - здание номер 15 на улице Петлюры. Однако здание это находится в Шевченковском районе Киева. И следователи ГБР должны со своими ходатайствами обращаться в Шевченковский суд. Вот только с материалами, основанными на портновской лжи и клевете, в Шевченковском суде можно нарваться на отказ", - рассказал адвокат.

По словам Голованя, "Труба мошеннически делает вид, что сидит не на Петлюры, а на Грушевского. Однако на Грушевского ГБР не найти, на адресные махинации Трубы уже начали обращать внимание".

Адвокат отметил, что именно поэтому Труба недавно, а именно 11 ноября 2019 своим приказом "переместил" следователей центрального аппарата ГБР на бульвар Леси Украинский, 26.

"Само собой, следователи никуда не переехали, а просто Труба такими примитивными способами пытается удержаться под защитой "пещерного" правосудия", - добавил он.

"Труба "морозится" и относительно утечек из ГБР закрытой информации. Даже пытается "перевести стрелки" на прокуроров. Но сам он по этому вопросу даже свой любимый полиграф не прошел. Что уж говорить о знаменитой "прослушке". Сам факт прослушивания, который никто даже не решается опровергнуть, красноречиво подтверждает уже сказанное выше. ГБР, как правоохранительного органа, не существует. А тот факт, что опубликованные записи вполне достоверны, подтверждают и уклончивые ответы Трубы на прямые вопросы, и все предыдущее его поведение. Генеральному прокурору стоит заинтересоваться", - подытожил Головань.Источник: https://censor.net.ua/n3162495

Цензор.НЕТ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Труба в недавних интервью фактически признал себя виновным в систематических нарушениях закона - адвокат Головань». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
ноября

Пилот открыл неизвестную землю

Самое читаемое
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
26
 Просмотров: 69140
Беременная женщина умерла за рулем авто
Беременная женщина умерла за рулем авто
3
 Просмотров: 12798
Экономист объяснил, почему доллар стремительно дешевеет
Экономист объяснил, почему доллар стремительно дешевеет
 Просмотров: 8946
Гороскоп на 28 ноября: кому повезет больше всего
Гороскоп на 28 ноября: кому повезет больше всего
 Просмотров: 8289
&quot;Приехали сюда, чтобы тра*нуть вас как следует&quot; - украинцев выселили из кубанского села
"Приехали сюда, чтобы тра*нуть вас как следует" - украинцев выселили из кубанского села
 1 Просмотров: 7758
Политика
На голову Госкино объявили повторный конкурс
На голову Госкино объявили повторный конкурс
Берегите брови, Ирина -депутат прокомментировала свое заявление относительно подавления свободы слова
Берегите брови, Ирина -депутат прокомментировала свое заявление относительно подавления свободы слова Просмотров: 144
Дело против генерала Марченко создает негативный имидж армии и руководству Вооруженных Сил - Забродский
Дело против генерала Марченко создает негативный имидж армии и руководству Вооруженных Сил - Забродский Просмотров: 189
Без квитанции об оплате: Дубилет анонсировал новый сервис
Без квитанции об оплате: Дубилет анонсировал новый сервис Просмотров: 243
"Теперь точно не придем": Соколова рассказала, как у Зеленского отказались идти на интервью
"Теперь точно не придем": Соколова рассказала, как у Зеленского отказались идти на интервью Просмотров: 891
Больше всего комментируют
6
У волонтера Маруси Зверобой проходят обыски
6
За осень Зеленский потерял 21% поддержки - опрос
3
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
2
"Скалецкая или медреформа": за отставку министра вышли под Кабмин
2
Европейский Союз не может защититься самостоятельно - Меркель
Голосов: 13873
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua