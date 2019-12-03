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вторник, 03 декабря 2019 11:04

Труба: Меня активно пытаются снять

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Труба: Меня активно пытаются снять
"Некоторые не могут остановиться в своей фантазии", - пишет Труба.

Директор ГБР Роман Труба заявляет, что на него невозможно влиять деньгами или другими ресурсами.

Об этом Труба написал в Telegram во вторник.

"Узнал из новостей, что якобы мой бывший коллега еще со времен ГПУ за деньги обещал влиять на ход уголовных производств в ГБР, и это уголовное производство расследует НАБУ.

Первое. Ни на руководство ГБР, ни на следователей невозможно влиять ни за деньги, ни за любые другие ресурсы. Если бы мне стало это известно, то я бы первым написал заявление о преступлении.

Второе. Я не знаю, действительно ли уголовное производство и или кто-то пытался заработать на ГБР. Пусть это выясняют коллеги - ко мне пока никто не обращался, но я полностью открыт для работы со следствием. Это вопрос не моей репутации, а репутации всего Государственного бюро расследований", - заявил Труба.

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Труба также заявил, что его "активно пытаются снять с должности, некоторые не могут остановиться в своей фантазии: какие-то записи в телеграмм-канале, подмена законопроекта и даже новости борделя".

"Вот теперь это. Скоро можно будет писать книгу фейков по созданию ГБР. Но это означает лишь одно: мы неудобны для чиновников, мы мешаем им, поэтому они идут на любые меры, чтобы уничтожить ГБР. Но не удастся", - написал чиновник.

СМИ сообщали, что НАБУ проводило обыски по месту работы и жительства бывшего начальника главного следственного управления Генпрокуратуры, кума Романа Трубы Игоря Щербины.

Следственные действия связаны с возможным получением взятки в $150 тыс за закрытие территориальным управлением ГБР в Киеве уголовного производства в отношении коммерческого предприятия. Половину денег якобы должен был получить Щербина.

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Дата
03
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